Roma zeigt Interesse an Portos Youngster Rodrigo Mora

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Roma zeigt Interesse an Portos Youngster Rodrigo Mora

Der italienische Klub Roma ist auf dem Transfermarkt aktiv, um den Kader für die Zukunft zu formen. Die Römer prüfen sorgfältig neue Kandidaten, um den Angriff zu verstärken und das Mittelfeld mit talentierten jungen Spielern zu bereichern. Der Hauptfokus der Giallorossi liegt auf Rodrigo Mora, einem vielversprechenden, 2007 geborenen Spieler des portugiesischen Klubs Porto. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Angaben des renommierten Sportjournalisten Gianluca Di Marzio hat die Vereinsführung von Roma erste Gespräche mit dem portugiesischen Klub aufgenommen, um die Transferwahrscheinlichkeit und die Vertragsbedingungen zu prüfen. Der junge offensive Mittelfeldspieler gilt als einer der Hauptkandidaten, die die Römer kurz vor der Endphase des Transferfensters genau beobachten.

Konkurrenz auf dem Transfermarkt

Der römische Klubs ist jedoch nicht der einzige Bewerber im Kampf um dieses Talent. Wie der türkische Journalist Yağız Sabuncuoğlu berichtet, plant auch Galatasaray als einer der führenden Klubs der Türkei ernsthaft, Rodrigo Mora zu verpflichten, und beobachtet die Situation genau. Dies zeigt deutlich, dass das internationale Interesse am jungen portugiesischen Spieler groß ist und die Konkurrenz um den Transfer zunimmt.

Als Eigengewächs der Porto-Akademie gilt Rodrigo Mora trotz seines jungen Alters als einer der hellsten und aufregendsten Jungstars des portugiesischen Fußballs. Seine Bewegungen auf dem Platz, seine Spielübersicht und seine technischen Fähigkeiten haben bereits die Aufmerksamkeit von Scouts vieler europäischer Topklubs auf sich gezogen.

Obwohl derzeit erste Gespräche zwischen Roma und Porto stattgefunden haben, bleibt abzuwarten, ob dieses Interesse in den kommenden Tagen zu echten und vollwertigen Verhandlungen führt. Die letzten Tage des Transferfensters sind für alle Seiten von entscheidender Bedeutung.

Berichten von Goal.com zufolge wird eine endgültige Entscheidung über den Marktwert des Spielers und die Vertragsbedingungen zwischen den Klubs in Kürze erwartet. Die Römer wollen das junge Talent verpflichten, um den Kader langfristig zu verjüngen.

RomaPortoRodrigo MoraGalatasarayTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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