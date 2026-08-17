Roma erzielt Einigung mit Porto über Transfer von Rodrigo Mora

Roma steht kurz vor dem Abschluss eines wichtigen Transfers zur Verstärkung des Kaders. Laut Goal.com haben die Italiener bei ihrem Versuch, den talentierten Porto-Mittelfeldspieler Rodrigo Mora zu verpflichten, bereits die Phase des Dokumentenaustauschs erreicht. Der Transfer des 2007 geborenen Talents soll zustande kommen, und es wird erwartet, dass er beim Hauptstadtklub eine wichtige Rolle übernimmt. Darüber berichtet Goal.com auch .

Transferdetails und finanzielle Bedingungen

Wie Corriere dello Sport berichtet, hatte Porto zunächst 50 Millionen Euro für seinen Spieler gefordert. Die finanziellen Bedürfnisse des Klubs sowie die Verhandlungen über den Transferwert des Spielers führten letztlich jedoch zu einer anderen Einigung. Roma legte ein Angebot über 25 Millionen Euro an garantierten Zahlungen vor, dessen Gesamtwert einschließlich Boni 30 Millionen Euro erreichen kann.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Deals ist die Bedingung, Porto mit 50 Prozent an einem künftigen Weiterverkauf zu beteiligen. Der portugiesische Klub benötigte liquide Mittel, um auf dem Transfermarkt aktiv zu bleiben und die benötigten Spieler zu verpflichten. Diese finanzielle Situation sowie die Beteiligung des bekannten Agenten Jorge Mendes spielten eine entscheidende Rolle beim positiven Abschluss der Verhandlungen.

Status des Spielers und Vertragsbedingungen

Obwohl es während der Verhandlungen zwischen den Parteien zu einigen Missverständnissen kam, wurde die Situation schnell geklärt. Rodrigo Mora soll in den kommenden Tagen nach Rom kommen, den Medizincheck absolvieren und einen Vertrag bei seinem neuen Team unterschreiben. Geplant ist ein Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Nettogehalt von 2 Millionen Euro.

Berichten zufolge wollte der Spieler selbst, dass der Transfer so schnell wie möglich abgeschlossen wird, und war der komplizierten Situation überdrüssig geworden. Der Mittelfeldspieler, der in der portugiesischen Liga auf der Bank saß und nicht genügend Spielpraxis erhielt, will sich in der Serie A beweisen. Die Roma-Verantwortlichen holen unterdessen ein junges Talent in den Kader und schaffen damit ein Fundament für die Zukunft.