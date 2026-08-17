Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft und der amtierende Torschützenkönig der Türkei Eldor Shomurodov könnte seine Karriere in der US-amerikanischen Liga fortsetzen. Nach Angaben des bekannten türkischen Sportjournalisten Oğuz Oruç der in der nordamerikanischen MLS spielende St. Louis City prüft ernsthaft die Möglichkeit, den 31-jährigen usbekischen Stürmer zu verpflichten.

Der offizielle Vertrag des Angreifers, der derzeit für den Istanbuler Klub Başakşehir spielt, läuft bis Juni 2028 Başakşehir hatte die Transferrechte des in der vergangenen Saison als Leihspieler glänzenden Eldor vollständig vom italienischen Klub Roma erworben.

Der Goldene Schuh und weltweite Anerkennung

Die vergangene Saison war für Shomurodov die herausragendste und erfolgreichste Phase seiner bisherigen Karriere:

Torschützenkönig der Süper Lig: Er absolvierte 34 Spiele in der türkischen Meisterschaft, erzielte gegen die gegnerischen Teams 22 Tore und steuerte fünf Vorlagen bei, womit er den Goldenen Schuh gewann;

Internationaler Rekord: Eldor Shomurodov erzielte in insgesamt 95 Spielen für die usbekische Nationalmannschaft 45 Tore und ist damit weiterhin der alleinige Rekordtorschütze in der Geschichte seines Landes;

WM-2026-Meisterwerk: Shomurodovs Traumtor gegen die Demokratische Republik Kongo bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde von der FIFA in der Rangliste der schönsten Tore des Turniers auf Platz zwei eingestuft;

Nachfrage auf dem Transfermarkt: Während der Sommertransferperiode soll der Stürmer aus Saudi-Arabien, Russland sowie von weiteren Topklubs aus der Türkei Angebote erhalten haben.

Was für ein Team ist St. Louis City, das um Shomurodov wirbt?

Wichtige Fakten über den Klub, der den US-Bundesstaat Missouri vertritt und seine Heimspiele in der modernen CityPark Arena austrägt:

Historische Führung: Das 2019 gegründete Team, das 2023 sein MLS-Debüt gab, wird von Carolyn Kindle geführt. Es ist der erste Klub in der Geschichte der Liga, dessen kontrollierendes Aktienpaket vollständig Frauen gehört;

Rekordverdächtiger Debütant: St. Louis City gewann in seiner Debütsaison die ersten vier Spiele allesamt und wurde damit zum ersten neuen Team in der MLS-Geschichte mit dem besten Start;

Konstante Ergebnisse: Die Saison 2026 ist die vierte des Klubs in der Meisterschaft. Im Februar 2026 wurde der bekannte Torhüter Roman Bürki zum ersten Spieler des Klubs mit 100 Einsätzen, während das Team im August seine ungeschlagene Serie in allen Wettbewerben auf zehn Spiele ausbauteund damit einen weiteren Vereinsrekord aufstellte.

Ein Wechsel des Angreifers, der in den Meisterschaften Usbekistans, Russlands, Italiens (Genoa, Roma, Spezia, Cagliari) und der Türkei gespielt und in allen Wettbewerben getroffen hat, in die USA könnte ein neues und bedeutendes Kapitel seiner Karriere eröffnen.

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