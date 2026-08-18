Milan und Juventus planen Tauschgeschäft mit überzähligen Spielern

Weniger als eine Woche vor Beginn der neuen Serie-A-Saison könnten Milan und Juventus ein überraschendes Transfergeschäft abschließen, um Spieler abzugeben, die in ihren Planungen keine Rolle spielen. Wie Sky Sport berichtet, arbeiten die Vereinsführungen an der Möglichkeit, überzählige Kaderspieler untereinander zu tauschen. Die Aktivitäten in den letzten Tagen des Transferfensters bieten beiden Topklubs die Chance, ihre Kader neu auszubalancieren. Goal.com berichtet darüber.

Wie bekannt wurde, haben beide Cheftrainer Listen mit Spielern erstellt, die sie nicht einsetzen wollen. Bei Milan gehört Youssouf Fofana zu den Spielern, die den Verein voraussichtlich verlassen werden, während Nico González bei Juventus als einer der Spieler gilt, die das Vertrauen des Trainers nicht gewinnen konnten. Da nur noch wenig Zeit bis zum Ende des Transferfensters bleibt, sind diese beiden Spieler für ihre jeweiligen Konkurrenten interessant.

Veränderungen im Mittelfeld und in der Abwehr

Der Juventus-Trainer fordert für jede Position zwei konkurrenzfähige und gleichwertige Spieler. Die Turiner waren auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, der die Abwehr zuverlässig absichern kann. Während Franck Kessié als wichtigstes Transferziel galt, haben die Agenten von Youssouf Fofana Kontakt zur Vereinsführung aufgenommen und den Transfer des französischen Mittelfeldspielers angeboten. Da außerdem mit dem Abgang von Gatti und Rugani gerechnet wird, sucht Juventus einen rechtsseitigen Innenverteidiger. Dabei ist Fikayo Tomori erneut in den Fokus des Klubs gerückt.

Milan möchte seinerseits das offensive Mittelfeld grundlegend erneuern. Bislang scheint nur der Verbleib von Christian Pulisic sicher zu sein, während die Zukunft der übrigen Spieler ungewiss ist. Deshalb benötigen die Rossoneri mindestens einen weiteren Spieler, darunter eine Option mit starkem linken Fuß. Dieser Umstand hat Nico González zu einem Transferziel von Milan gemacht.

Nico González und seine Zukunft

Nach seiner Leihe zu Atlético Madrid möchte Nico González nicht zum Turiner Klub zurückkehren, sondern stattdessen zu Simeones Mannschaft zurückkehren. Er hat bereits klargestellt, dass er nicht die Absicht hat, bei Juventus zu bleiben. Dennoch haben seine Agenten den Spieler Milan angeboten, und die Rossoneri haben diese Möglichkeit nicht vollständig ausgeschlossen.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs treten inzwischen in ihre entscheidende Phase ein. Sollten sich die Parteien einigen, könnte das geplante Tauschgeschäft mit Youssouf Fofana und Nico González zu einem der spektakulärsten Transfers des aktuellen Transferfensters werden.