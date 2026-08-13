Nico González in Turin: Atlético und Juventus können sich beim Transfer nicht einigen

Da nur noch wenig Zeit bis zum Ende des Sommer-Transferfensters bleibt, ist die Situation um Juventus-Mittelfeldspieler Nico González weiterhin angespannt. Laut Goal.com befindet sich der Argentinier derzeit in Turin und wartet auf den Ausgang der bis zum 1. September andauernden Verhandlungen. Gleichzeitig setzt er sein intensives Training fort, wie in Videos in den sozialen Medien zu sehen ist. Goal.com berichtet dies.

Der 1998 geborene Flügelspieler verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Atlético Madrid, kam in 37 Spielen zum Einsatz und erzielte fünf Tore. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub nach der Weltmeisterschaft läuft sein Vertrag beim Turiner Klub bis zum 30. Juni 2029.

Finanzielle Differenzen beim Transfer

Das Hauptproblem zwischen den Klubs betrifft die finanziellen Bedingungen. Zuvor hatten sich die Parteien auf eine verpflichtende Kaufoption über 32 Millionen Euro geeinigt, die an die Anzahl der Einsätze in La Liga gekoppelt war. Atlético verhinderte jedoch, dass der Spieler diese Marke erreichte, und damit die Klausel ausgelöst wurde. Dennoch will der Madrider Klub den Spieler zurückholen und hat die Verhandlungen mit Juventus wieder aufgenommen.

Derzeit besteht weiterhin ein erheblicher finanzieller Abstand zwischen den Parteien. Atlético bietet 20–22 Millionen Euro für den Spieler, während Juventus ihn nach seinen starken Leistungen bei der vergangenen Weltmeisterschaft mit mindestens 28–30 Millionen Euro bewertet.

Spallettis Versuch und die klare Haltung des Spielers

Auch Juventus-Cheftrainer Spalletti versuchte, in die Situation einzugreifen. Der Coach wollte mit dem talentierten Spieler arbeiten, doch als er Kontakt aufnahm, wurde klar, dass Nico González eine eindeutige Position vertritt. Nach der erfolglosen Saison 2024/25 will der Spieler keinesfalls in Turin bleiben und ausschließlich für Atlético Madrid auflaufen.

Experten zufolge könnte sich diese Transfersaga bis in die letzten Tage des Transferfensters ziehen. Die endgültige Lösung muss die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen – darunter die Wünsche des Spielers und von Atlético sowie Juventus’ Bedarf, Mittel für neue Transfers zu beschaffen.