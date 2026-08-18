Transfer von Luis Enrique: Roma und Inter nehmen erneut Verhandlungen auf

Der italienische Fußball-Transfermarkt hat eine intensive Phase erreicht. Die Roma setzt ihre Aktivitäten während des Sommer-Transferfensters fort und will ihren Kader mit weiteren Neuzugängen verstärken. Laut Il Tempo haben die Giallorossi nach dem Transfer von Rodrigo Mora ihr Augenmerk auf den brasilianischen Flügelspieler Luis Enrique gerichtet. Goal.com berichtet darüber.

Demnach hat Cheftrainer Gian Piero Gasperini Sportdirektor Tony D'Amico klare Anweisungen gegeben: Die Mannschaft soll auf jeder Position über zwei gleichwertige Optionen verfügen. Derzeit fehlt den Römern jedoch ein vielseitig einsetzbarer Flügelspieler, der überall auf dem Platz agieren und auf beiden Außenbahnen für Gefahr sorgen kann. Deshalb bereiten die Verantwortlichen des Trainingszentrums in Trigoria einen weiteren Schritt im Fall des Inter-Spielers vor.

Warum steht Luis Enrique im Mittelpunkt?

Der brasilianische Flügelspieler, der für seine Zeit bei Klubs wie Paris Saint-Germain und Marseille bekannt ist, gewinnt dank seiner technischen und taktischen Fähigkeiten das Vertrauen des Trainerstabs. Laut Filippo Biafora passen seine Eigenschaften sehr gut zum von Gian Piero Gasperini eingesetzten 3-4-2-1-System. Zudem machen das Gehalt des Spielers und die unkomplizierten Transferbedingungen den Deal für die Vereinsführung zu einer attraktiven Möglichkeit.

Die finanziellen Bedingungen werden jedoch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Transfers spielen. Experten halten es für unwahrscheinlich, dass Inter den Spieler sofort für 30 Millionen Euro fest verkauft. Stattdessen ist, basierend auf den Erfahrungen mit anderen erfolgreichen Transfers, eine anders strukturierte Vereinbarung wahrscheinlicher.

Mögliche Bedingungen der Verhandlungen

Nach Analysen von Goal.com und anderen Quellen sollen in den kommenden Stunden neue Kontakte bezüglich des Transfers geknüpft werden. Bei der Ausgestaltung des Deals könnten schwierige Verhandlungen auf die Parteien zukommen. Als naheliegendste Lösung gilt derzeit eine Leihe mit Kaufoption.

Konkret erscheint derzeit eine Leihe mit Kaufpflicht, ähnlich wie bei kürzlich zwischen anderen Klubs vereinbarten Deals, als realistischstes Szenario. Zusätzlich soll Inter einen hohen Prozentsatz an einem späteren Weiterverkauf erhalten. Sollten die Parteien eine Einigung erzielen, könnte Luis Enrique schon bald Spieler der Roma werden.