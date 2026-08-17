Djed Spence Wechselt Von Tottenham Zu Inter

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Djed Spence Wechselt Von Tottenham Zu Inter

Der englische Nationalspieler Djed Spence wird seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen. Für 35 Millionen Euro wechselte er vom Londoner Klub Tottenham zu Inter. Laut Goal.com war die reiche Geschichte des Klubs und seine ruhmreichen Traditionen einer der Hauptgründe für den Wechsel des 26-Jährigen zum italienischen Meister. Goal.com berichtet darüber.

Eine neue Herausforderung und ein historischer Schritt

Spence hatte nach seinen erfolgreichen Auftritten bei der gerade beendeten Weltmeisterschaft die Aufmerksamkeit des von Cristian Chivu trainierten Teams auf sich gezogen. Der Spieler, der den zu Real Madrid gewechselten Denzel Dumfries ersetzen soll, äußerte sich nach der offiziellen Vollendung des Transfers zu seinen Eindrücken. Seinen Worten zufolge spielten die Trophäen im Klubmuseum und das Potenzial der Mannschaft eine entscheidende Rolle bei seiner Wahl.

"Ich bin zweifellos in die Geschichte eingegangen. Ein Blick auf all diese Trophäen hinter uns genügt. Das ist wirklich ein großer Klub. Für mich und meine Familie ist das ein großer Schritt", sagte Djed Spence im Interview mit der offiziellen Website des Klubs.

Wertvolle Erfahrung in Europa

Die Serie A ist für den englischen Verteidiger kein unbekanntes Umfeld. Vor zwei Jahren absolvierte er in der zweiten Hälfte der Saison 2023/24 insgesamt 16 Spiele für Genoa. Während seiner Vertragszeit bei Tottenham sammelte er zudem wertvolle Erfahrungen auf Leihbasis beim französischen Klub Rennes und beim englischen Verein Leeds United.

"Wenn man im Ausland spielt, lernt man sehr viel. Ich kann sagen, dass ich während meiner Zeit im Ausland zu einem echten Mann geworden bin, und für diese Erfahrungen bin ich dankbar", fügte der 26-jährige Spieler hinzu.

Neue Bekanntschaften bei Inter

Spence, der zum fünften Neuzugang des italienischen Meisters in der Sommertransferperiode geworden ist, wird in Inters Umkleidekabine auf einige bekannte Spieler treffen. Er wird wieder mit John Stones zusammenspielen, mit dem er bei der gerade beendeten Weltmeisterschaft für England auf dem Platz stand, sowie mit dem Ersatztorhüter Josep Martinez, der während seiner Leihe bei Genoa sein Teamkollege war.

Zur Einordnung: Djed Spence leistete einen wichtigen Beitrag zu Englands Gewinn der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft und zeichnete sich im Turnier mit 19 erfolgreichen Tacklings aus und sein Debüt für den neuen Klub sowie die erste Prüfung auf dem Weg zur Verteidigung des Scudetto-Titels sollen am Samstag im Auftaktspiel der Serie A gegen Monza stattfinden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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