Milan lehnt Transfer von Ruben Loftus-Cheek ab

Coventry City, das in die englische Premier League zurückgekehrt ist, scheiterte nicht nur mit dem Versuch, Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek zu verpflichten, sondern stieß auch auf den Widerstand des italienischen Spitzenklubs. Laut Tuttosport lehnte Milan das offizielle Angebot des englischen Klubs über 10 Millionen Euro für den erfahrenen Spieler entschieden ab. Der neue Cheftrainer der Mannschaft spielte eine entscheidende Rolle beim Scheitern des Transfers. Goal.com berichtet .

Die Vereinsführung von Coventry City hatte den 30-jährigen Engländer als eines ihrer wichtigsten Transferziele auserkoren, um den Kader für die kommende Premier-League-Saison zu verstärken. Die Milan-Führung wies das Angebot jedoch umgehend und entschieden zurück und machte deutlich, dass sie den ehemaligen Chelsea-Star nicht abgeben will. Vereinsführung und Trainerstab des italienischen Klubs schätzen seine Rolle im Projekt der Mannschaft sehr.

Ruben Amorims Entscheidung und taktische Pläne

Goal.com zufolge griff Milans neuer Cheftrainer Ruben Amorim persönlich ein, um Ruben Loftus-Cheeks Rückkehr nach England zu verhindern. Der portugiesische Coach betrachtet den 30-jährigen Mittelfeldspieler als eine der Schlüsselfiguren für die Saison 2026/27. Amorim schätzt die taktische Vielseitigkeit und die besonderen Fähigkeiten des Spielers sehr.

Vor allem seine Fähigkeit, im bevorzugten Spielsystem des Trainers effektiv zwischen den Linien zu agieren, macht Loftus-Cheek zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Projekts. Deshalb schloss der Klub aus San Siro einen Verkauf des Spielers im Sommer-Transferfenster vollständig aus und entschied, ihn im Kader zu behalten.

Frank Lampards Plan scheitert

Der abgelehnte Transfer verhinderte auch das erwartete Wiedersehen zwischen Coventry-City-Cheftrainer Frank Lampard und Ruben Loftus-Cheek. Beide arbeiteten zuvor gemeinsam bei Chelsea, und Lampard wollte seinen ehemaligen Spieler in die West Midlands holen. Der Wunsch des Premier-League-Klubs ging jedoch nicht in Erfüllung.

Damit wird Ruben Loftus-Cheek seine vierte Saison in Folge in der italienischen Serie A bestreiten. Der dynamische Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2023 für 19 Millionen Euro von Chelsea zu Milan. Seit den ersten Monaten in der Serie A hat er sich im Zentrum des Mittelfelds der Rossoneri als körperlich überlegener und zuverlässiger Spieler etabliert.