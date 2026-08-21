Chelsea plant neuen langfristigen Vertrag für João Pedro

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Chelsea plant neuen langfristigen Vertrag für João Pedro

Der englische Klub Chelsea bereitet ein neues und lukratives langfristiges Vertragsangebot für seinen brasilianischen Stürmer João Pedro vor, um ihn länger im Verein zu halten und seine Vertragsbedingungen zu verbessern. Laut BBC Sport wird erwartet, dass der 24-Jährige einen bis 2032 laufenden Vertrag beim Londoner Klub unterschreibt, der eine Option auf eine Verlängerung um weitere zwei Jahre enthält. Damit könnte die Zukunft des Spielers bei Chelsea bis 2034 gesichert werden. Goal.com berichtet darüber.

Dieser Schritt ist zu einer wichtigen Reaktion auf das Interesse europäischer Topklubs geworden, insbesondere des FC Barcelona, der den Stürmer im Sommer verpflichten wollte. Chelseas Vereinsführung beschloss, das Gehalt des Spielers nur ein Jahr nach seinem Wechsel von Brighton für 60 Millionen Pfund zu erhöhen. Dies unterstreicht die schnelle und entschlossene Politik des Klubs, seine Schlüsselspieler zu halten.

Finanzstrategie und Zukunftspläne

Laut der Quelle entsprechen die Bedingungen des neuen Vertrags vollständig Chelseas strukturiertem Gehaltsmodell. Dieses System basiert darauf, bewährte Spieler schnell mit höheren Gehaltsstufen zu belohnen. Zuvor hatte Chelsea denselben Ansatz bereits bei Cole Palmer und Nicolas Jackson angewandt.

Nach dem Ende des Transferfensters wollen sich die Vereinsverantwortlichen auf Verhandlungen über neue Verträge mit weiteren Leistungsträgern konzentrieren, insbesondere mit Levi Colwill und Estêvão Willian. Dies ist Teil einer Strategie zur langfristigen Stabilität der Mannschaft.

Starke Leistungen in der Debütsaison

João Pedro entwickelte sich bereits in seiner ersten Saison in West-London zum zentralen Angriffsspieler der Mannschaft. Er schrieb Geschichte als erster Chelsea-Stürmer seit Diego Costa, der 20 Tore ohne Elfmeter erzielt hat. Der Brasilianer setzte seine ersten wichtigen Akzente für den Klub mit drei Treffern bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer.

Seine herausragenden Leistungen brachten ihm sofort das Trikot mit der Nummer 9 ein. Nach einer enttäuschenden vergangenen Saison, in der Chelsea den zehnten Platz belegte, will die Mannschaft in dieser Spielzeit ernsthaft um den Meistertitel kämpfen. João Pedros gefährliches Spiel und seine Tore werden für den Londoner Klub im Montagabendspiel der Premier League gegen Fulham von großer Bedeutung sein.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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