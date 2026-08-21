Der Londoner Klub Tottenham hat einen der größten Deals des Sommer-Transferfensters abgeschlossen. Laut ESPN hat die Mannschaft eine Einigung über den Transfer des Flügelstürmers Savinho von Manchester City erzielt und wird dafür 85 Millionen Pfund zahlen. Der 22-Jährige soll sich schon bald dem Medizincheck unterziehen und einen langfristigen Vertrag beim Klub aus Nordlondon unterschreiben. Goal.com berichtet .

Gemäß den Transferbedingungen zahlt Tottenham zunächst 75 Millionen Pfund als garantierte Ablöse. Die verbleibenden 10 Millionen Pfund werden abhängig von den künftigen Leistungen des Spielers als Bonuszahlungen fällig. Die Verhandlungen zwischen den Klubs liefen seit dem vergangenen Sommer und haben nun zu einer endgültigen Einigung geführt.

Große Transfers und der Prozess des Kaderumbaus

Savinho wechselte 2024 von Troyes zu Manchester City und absolvierte insgesamt 53 Spiele für den Klub. In dieser Zeit erzielte er zwei Tore und bereitete zwölf weitere für seine Mitspieler vor. Tottenham hatte bereits im vergangenen Sommer versucht, den Spieler zu verpflichten, doch Savinho entschied sich, in Manchester zu bleiben und den Konkurrenzkampf fortzusetzen.

In der gerade beendeten Saison stand der Brasilianer unter Pep Guardiola jedoch nur in sieben Premier-League-Spielen in der Startelf. Während die Verhandlungen über einen Sommertransfer Fahrt aufnahmen, wurde er am Sonntag auch nicht für das Community-Shield-Spiel gegen Arsenal in Cardiff nominiert. Quellen bestätigen zudem, dass Tottenham die Gespräche über einen weiteren Angreifer von Manchester City, Omar Marmoush, fortsetzt.

Finanzielles Gleichgewicht und Sommerausgaben

Durch die Verpflichtung von Savinho sind Tottenhams Gesamtausgaben im Sommer-Transferfenster auf mehr als 300 Millionen Pfund gestiegen. Das von Roberto De Zerbi trainierte Team konnte seinen Kader in diesem Sommer deutlich verstärken. Mit Sandro Tonali, Mateus Fernandes und Jan Paul van Hecke stießen mehrere talentierte Spieler zum Klub.

Gleichzeitig verpflichtete der Londoner Klub auch die vertragslosen Spieler Marcos Senesi, Andy Robertson und Martin Dúbravka. Durch die Verkäufe von Luka Vušković, Cristian Romero und Djed Spence nahm Tottenham rund 140 Millionen Pfund ein und konnte so unter Einhaltung der Financial-Fairplay-Regeln einen ausgeglichenen Haushalt bewahren.