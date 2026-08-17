Manchester City, das als dominantestes Team im englischen Fußball der vergangenen zehn Jahre gilt, steht vor den ersten ernsthaften Herausforderungen, die auf das Ende seiner goldenen Ära hindeuten. Laut ixbt.com war die 0:3-Niederlage des Teams gegen Arsenal im Supercup nicht nur ein Freundschaftsspiel, sondern ein Zeichen dafür, dass im Fundament eines über mehr als ein Jahrzehnt aufgebauten Projekts Risse entstehen. Goal.com berichtet .

Im englischen Fußball steht nun eine entscheidende Frage im Raum: Kann Manchester City dem Schicksal entgehen, das Manchester United nach dem Abschied von Sir Alex Ferguson ereilte, oder wird der gleichzeitige Verlust von drei zentralen Säulen den Klub zu einem Neuanfang zwingen? Die Antwort ist inzwischen keine theoretische mehr, sondern zeigt sich auf dem Platz.

Veränderungen in der Vereinsführung und im Trainerstab

Obwohl die Eigentümer des Klubs unverändert bleiben und Ferran Soriano weiterhin im Amt ist, hat Manchester City innerhalb eines Jahres die erste Säule verloren, die maßgeblich zum Aufbau der legendären Mannschaft beigetragen hat. Txiki Begiristain, einer der besten Sportdirektoren der modernen Ära, hat sein Amt verlassen. Er holte Erling Haaland für 60 Millionen Euro und Rodri für 70 Millionen Euro und stellte durch kluge Verkäufe einen herausragenden Kader zusammen.

Obwohl Begiristain seinen Nachfolger Hugo Viana in den ersten Monaten unterstützte, wurde der Unterschied mit der Zeit immer deutlicher. Viana hat im Sommer-Transferfenster bereits mehr als 130 Millionen Euro für lediglich zwei Transfers ausgegeben. Das zeigt, dass in der Transferpolitik des Klubs eine neue und teurere Phase begonnen hat.

Eine neue Ära und gewaltige Herausforderungen

Der erfahrene Trainer Enzo Maresca, der mit Leicester City und Chelsea Titel gewann, hat nach Pep Guardiola die Leitung von Manchester City übernommen. Doch bereits in seinem ersten Pflichtspiel prallte er an der Arsenal-Mauer ab, und die Mannschaft bekam zu spüren, dass schwierige Zeiten begonnen hatten.

Den Informationen zufolge verwandeln der Abschied von Txiki Begiristain, Pep Guardiolas späterer Rücktritt und ein möglicher Abschied von Rodri den Klub von einer unbesiegbaren Maschine in eine Mannschaft, die in unbekanntem Terrain nach ihrer Identität sucht. Der neue Trainer und die Vereinsführung müssen unter wachsendem Druck gewaltige Probleme lösen.