Apple warnt iPhone 18 Pro Max Besitzer: Smartphone-Austausch erforderlich

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Apple warnt iPhone 18 Pro Max Besitzer: Smartphone-Austausch erforderlich

Apple hat ein schwerwiegendes Problem bestätigt, das einige iPhone 18 Pro Max Besitzer betrifft, die das Mobilfunknetz von AT&T in den USA nutzen. Laut ixbt.com führt diese Fehlfunktion dazu, dass Smartphones die Verbindung vollständig verlieren, was nicht durch einfache Software-Updates behoben werden kann. Dies verursacht unerwartete Schwierigkeiten für Tausende von Nutzern. Dies berichtet Ixbt.com .

Experten erklären, dass ein Gerät, das bereits von diesem Fehler betroffen ist, direkt ausgetauscht werden muss. Eine Neuinstallation der Software oder andere Methoden helfen in dieser Situation nicht weiter. Betroffenen Nutzern wird empfohlen, sich an offizielle Service-Center zu wenden.

Präventivmaßnahmen und Updates

Obwohl beschädigte Geräte nicht mehr gerettet werden können, versucht Apple zu verhindern, dass sich das Problem auf andere Nutzer ausbreitet. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein spezielles iOS 27.0.1 Betriebssystem-Update sowie ein spezielles Einstellungs-Paket für den Betreiber AT&T veröffentlicht.

Gemäß der Empfehlung des Unternehmens sollten alle iPhone 18 Pro Max Besitzer umgehend die Version iOS 27.0.1 über Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate installieren. Die Betreibereinstellungen werden AT&T-Abonnenten innerhalb von zwei Wochen automatisch zugestellt. Eine manuelle Überprüfung ist ebenfalls möglich.

Ursachen des Problems bleiben geheim

Bisher hat Apple die genauen Ursachen für diese Fehlfunktion nicht offengelegt. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Zustand nur bei iPhone 18 Pro Max Modellen im AT&T-Netz in den Vereinigten Staaten beobachtet wird. Andere Mobilfunkbetreiber und andere iPhone-Modelle sind von diesem Problem nicht betroffen.

Experten konzentrieren sich auf Hardware-Unterschiede bei den Geräten. Insbesondere verwenden die für die USA herausgegebenen iPhone 18 Pro Max Modelle das Qualcomm Snapdragon X80 Modem. Währenddessen verfügen Versionen für andere Länder über ein von Apple entwickeltes, spezielles C2 Modem. Es ist jedoch noch nicht klar, ob diese Unterschiede die Fehlfunktion im AT&T-Netz verursacht haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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