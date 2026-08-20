Juventus prüft Emerson Palmieri zur Verstärkung des Kaders

Der italienische Klub Juventus arbeitet auf dem Transfermarkt aktiv daran, seine Optionen auf der Außenverteidigerposition zu verstärken. Die Turiner haben den erfahrenen Marseille-Verteidiger Emerson Palmieri ins Visier genommen, erste Kontakte zwischen den Parteien wurden bereits hergestellt. Das berichtete GOAL.com. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Der 32-Jährige, der mit der italienischen Nationalmannschaft Europameister 2021 wurde, könnte die Möglichkeiten der Mannschaft auf der linken Seite erweitern. Bei Juventus können derzeit Andrea Cambiaso und Zeki Çelik auf dieser Position spielen, doch der Trainerstab prüft auch weitere Alternativen.

Verhandlungen mit Marseille und die Di-Gregorio-Situation

Da der Turiner Klub während des Sommertransferfensters mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben hat, sucht er für die linke Seite nach einem günstigeren und vielseitigen Spieler, der keine große Investition erfordern würde. Deshalb gilt der bei Marseille spielende Emerson Palmieri als geeigneter Kandidat. Der französische Klub möchte sein Gehaltsbudget entlasten und wäre bereit, den Spieler bei einem guten Angebot abzugeben.

Die Gespräche zwischen den beiden Klubs beschränken sich nicht auf Emerson Palmieri. Laut der Quelle wird dabei auch ein möglicher Wechsel des Torhüters Michele Di Gregorio nach Frankreich diskutiert. Nachdem Guglielmo Vicario von Tottenham gekommen ist, möchte Di Gregorio nicht auf der Bank bleiben, zieht einen Einsatz im Velodrome in Betracht und hat Monzas Angebot abgelehnt.

Alternative Optionen

Derzeit befinden sich die Verhandlungen noch in einem frühen Stadium, eine konkrete Einigung wurde nicht erzielt. Es ist erwähnenswert, dass ein Leih-Tauschgeschäft eine Vertragsverlängerung von Emerson Palmieri bei Marseille erfordern könnte.

Die Juventus-Führung beschränkt sich nicht auf einen einzigen Kandidaten. Die Turiner prüfen auch andere Spielervarianten während der verbleibenden Zeit des Transferfensters sorgfältig.