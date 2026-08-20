Xoldorxonovs Siegtreffer: Andijon bezwingt Mash’al auswärts

Am 18. Spieltag der usbekischen Super League war Andijon beim FC Mash’al in G‘uzor zu Gast. In einer spannenden und hart umkämpften Partie feierten die „Adler“ einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg und holten drei wertvolle Punkte. Welche Szene entschied das Spiel, und wie veränderte sich die Position der Teams in der Tabelle?

Der Siegtreffer und defensive Stabilität

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Zu Beginn der zweiten Hälfte schloss Andijon einen Angriff mit einem Tor ab: In der 53. Minute traf Po‘latxo‘ja Xoldorxonov präzise ins gegnerische Tor und erzielte den einzigen Treffer, der seinem Team den Sieg brachte. Die gut organisierte Defensive von Andijon verhinderte, dass die Gastgeber den Ausgleich erzielten.

Super League: Details zum Spiel des 18. Spieltags

Statistik Mash’al (G‘uzor) Andijon (Andijon) Endstand 0 1 Einziger Treffer — Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (53.) Punkte 4 Punkte 24 Punkte Tabellenplatz Platz 16 (letzter Platz) Platz 8 (aufgestiegen)

Startaufstellungen

Mash’al: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov (Muhammadbobir Mo‘ydinov, 46.), Strahinya Boshnyak, Komiljon Tojidinov, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov (Mahmud Jo‘raboyev, 12.), Humoyun Murtozayev (Tohirbek To‘xtasinov, 46.), Ifeani Ifeani (Ahrorbek Rahimov, 54.), Ergash Ismailov, Pavel Bureyev, Azizbek Choriyev (Normurod Ko‘charov, 59.).

Andijon: Artyom Potapov, Aleksandre Andronikashvili, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 74.), Imeda Ashortia (Doniyor Abdumannopov, 74.), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46.), Abdurahmon Komilov (Odilbek Abdumajidov, 83.), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Shohmalik Komilov, 80.), Islom To‘xtaho‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Rustam Turdimurodov.

Nach dem Auswärtssieg in G‘uzor erhöhte Andijon sein Punktekonto auf 24 Zähler und kletterte auf den achten Tabellenplatz. Mash’al bleibt mit vier Punkten auf dem letzten, 16. Platz der Tabelle.

Glaubt ihr, dass Andijon nach diesem wichtigen Sieg in der Super League um einen Platz in den Top fünf kämpfen kann?

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