Bayern Räumt Sorgen Um Jamal Musialas Gesundheitszustand Aus

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Bayern Räumt Sorgen Um Jamal Musialas Gesundheitszustand Aus

Der FC Bayern München hat die Sorgen um die Zukunft von Mittelfeldspieler Jamal Musiala ausgeräumt. Die kurzen Bewusstseinsverluste des deutschen Nationalspielers während der Testspiele in der Saisonvorbereitung hatten die Fans beunruhigt, doch der Verein erklärte, dass nichts dagegen spreche, dass er weiterhin auf höchstem Niveau spielt. Dies berichtet Goal.com.

Laut Goal.com verlor der 23-Jährige im Spiel gegen Heidenheim, das Bayern mit 4:2 gewann, nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung das Bewusstsein. Es war eine Wiederholung eines ähnlichen Vorfalls, der sich vier Tage zuvor im Telekom-Cup-Spiel gegen RB Leipzig ereignet hatte. Der Mittelfeldspieler verließ mithilfe des medizinischen Personals den Platz und wurde gründlich medizinisch untersucht.

Gesundheitsproblem und ärztliche Einschätzung

Nach dem Spiel wandte sich Jamal Musiala in den sozialen Medien an seine Follower und erklärte, was seinen Bewusstseinsverlust verursacht hatte. Seinen Angaben zufolge ergaben die medizinischen Untersuchungen die Diagnose einer vorübergehenden, leicht behandelbaren neurologischen Funktionsstörung. Dennoch betonte der Fußballer, dass er optimistisch in seine Zukunft blicke und seine Karriere erfolgreich fortsetzen werde.

Die deutsche Nachrichtenagentur DPA klärte die Situation unter Berufung auf Quellen beim FC Bayern auf. Vereinsvertreter erklärten, dass kein Faktor Musialas Karriere gefährde. Obwohl seine Teilnahme an den vergangenen Spielen in Absprache mit den Ärzten ausführlich besprochen worden sei, stehe noch kein konkreter Termin für seine Rückkehr auf den Platz fest.

Medizinische Erklärung und anstehende Spiele

Experten zufolge werden solche Vorfälle durch eine kurzzeitige abnormale elektrische Aktivität im Gehirn ausgelöst und dauern in der Regel 10 bis 20 Sekunden. Nach Angaben der Epilepsie-Stiftung können solche leichten Anfälle mit gezielter medizinischer Behandlung erfolgreich kontrolliert werden, ohne die körperliche Aktivität zu beeinträchtigen.

Das medizinische Team des FC Bayern überwacht den Zustand des Spielers derzeit engmaschig. Die Münchner starten in die neue Saison mit dem deutschen Supercup-Spiel gegen Borussia Dortmund im Signal Iduna Park. Anschließend bestreitet der amtierende deutsche Meister sein erstes Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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