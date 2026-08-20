João Palhinha verlässt Bayern München und wechselt zu Benfica

Bayern München hat mit dem portugiesischen Klub Benfica eine Vereinbarung über den Transfer des Mittelfeldspielers João Palhinha erzielt. Laut Sky Sport haben sich die Parteien auf eine Gesamtsumme von bis zu 20 Millionen Euro für den festen Transfer des 31-Jährigen geeinigt. Goal.com berichtet .

Der Transfer soll dem deutschen Rekordmeister einschließlich garantierter Zahlungen und verschiedener Boni Einnahmen von etwa 18 bis 19 Millionen Euro bringen. Für den erfahrenen defensiven Mittelfeldspieler bietet der Wechsel die Möglichkeit, in seine Heimat zurückzukehren und seine Karriere nach einer erfolglosen Zeit in Deutschland neu zu beleben.

Schwierige Zeit in München und Leihe

Der portugiesische Spieler war im Sommer 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham nach München gewechselt. Trotz großer Erwartungen konnte er sich jedoch keinen Stammplatz erkämpfen und absolvierte für Bayern lediglich 25 Spiele, ohne ein Tor oder einen Assist zu verbuchen.

In der vergangenen Saison wurde der Spieler an den Premier-League-Klub Tottenham verliehen. Für die Londoner absolvierte er in allen Wettbewerben 45 Spiele, erzielte sieben Tore und gab drei Vorlagen. Damit zeigte sich deutlich, dass seine Zukunft nicht in München lag.

Bayerns neue Pläne

Die Bayern-Führung entschied, für den Spieler künftig keine weiteren Übergangslösungen zu suchen. Bei der Präsentation des Neuzugangs Nathaniel Brown erklärte Sportdirektor Max Eberl offen, dass Bryan Zaragoza, João Palhinha und Sacha Boey nicht Teil der Planungen des Teams für die neue Saison seien.

Auch Aston Villa hatte in den vergangenen Tagen über eine Verpflichtung des Spielers verhandelt. Palhinha entschied sich jedoch für die Rückkehr in seine Heimat. Obwohl er zuvor für Sporting spielte und dort die Meisterschaft gewann, wird er nun den Erzrivalen Benfica vertreten.