Aston Villa will Fikayo Tomori verpflichten

Aston-Villa-Cheftrainer Unai Emery hat mit der Neugestaltung der Defensive begonnen. Ezri Konsa, einer der wichtigsten Innenverteidiger des Klubs, soll seine Karriere beim Londoner Klub Arsenal fortsetzen. Daher hat der Klub aus Birmingham Milan-Verteidiger Fikayo Tomori als Topkandidaten für seine Nachfolge auserkoren. Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Goal.com ist Arsenal bereit, mehr als 50 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler zu zahlen. Die Londoner wollen mit diesem Transfer die Lücke schließen, die durch die langfristigen Verletzungen von William Saliba und Jurrien Timber entstanden ist. Aston Villa ergreift seinerseits schnelle Maßnahmen, um einen Verlust in der Defensive zu verhindern.

Milan ist für Veränderungen bereit

Laut der italienischen Gazzetta dello Sport wäre Fikayo Tomori selbst einem Wechsel in den Villa Park nicht abgeneigt und würde diese Option anderen Möglichkeiten vorziehen. Zwischen den Parteien haben bereits erste Gespräche begonnen, und die kommenden Tage dürften für die Entscheidung über den Transfer ausschlaggebend sein.

Bei Milan ist nach der Ernennung von Ruben Amorim zum Cheftrainer eine Phase großer Veränderungen angebrochen. Nachdem der italienische Traditionsklub in der vergangenen Saison den fünften Platz in der Serie A belegt und die Champions League verpasst hatte, wurde mit der Kadererneuerung begonnen. Fikayo Tomori und Mittelfeldspieler Youssouf Fofana, die nicht in den Plänen des portugiesischen Trainers stehen, wurden darüber informiert, dass sie den Klub im Sommer-Transferfenster verlassen könnten.

Tomoris Premier-League-Erfahrung

Milan könnte für den englischen Verteidiger rund 10 bis 15 Millionen Euro verlangen. Der italienische Klub möchte die Einnahmen in die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers investieren. Tomori spielte zuvor für Chelsea und war zudem per Leihe bei Brighton, Hull City und Derby County aktiv.

Während seiner Zeit in Italien gewann Tomori in der Saison 2021/22 den Scudetto und in der Saison 2024/25 den italienischen Supercup. Diese Erfahrung als Titelgewinner hat die Verantwortlichen von Aston Villa überzeugt, da sich der Klub nach dem Erfolg in der Europa League der vergangenen Saison intensiv auf die diesjährige Champions-League-Kampagne vorbereitet.