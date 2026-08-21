Hürden für Mattia Perins Wechsel zu Palermo beseitigt

Nach Informationen von Matteo Moretto und GOAL.com hat der Transfer von Torhüter Mattia Perin von Juventus zu SS Palermo in den vergangenen Stunden eine positive Wendung genommen. Die Verhandlungen zwischen den Parteien haben sich intensiviert, und die Einigung rückt näher. Der Transfer ist vor dem Hintergrund weiterer Veränderungen im Kader des Turiner Klubs und des Konkurrenzkampfs auf der Torhüterposition von großer Bedeutung. Goal.com berichtet .

In der vergangenen Nacht soll es intensive Gespräche zwischen dem Berater des Spielers, Alessandro Lucci, und der Juventus-Führung gegeben haben. Ziel war es, die finanziellen Forderungen der Bianconeri zu senken und die Einigung zu beschleunigen. Die Klubführung signalisierte, dass sie den Spieler aus Respekt und als Dank für seine jahrelange Loyalität zu günstigen Bedingungen ziehen lassen würde.

Verhandlungen zwischen den Klubs und ihre Pläne

Die Verantwortlichen von Juventus und Palermo stehen weiterhin regelmäßig in Kontakt. Ziel ist es, möglichst schnell eine endgültige Einigung zu erzielen und die Vertragsunterzeichnung zu formalisieren. Der Abschluss des Transfers dürfte ein wichtiger Schritt für die Ambitionen des sizilianischen Klubs in der neuen Saison sein, da der erfahrene Torhüter der Defensive zusätzliche Sicherheit verleihen würde.

Gleichzeitig stehen die weiteren Pläne des Turiner Klubs auf der Torhüterposition im Fokus. Insbesondere die Zukunft von Michele Di Gregorio ist weiterhin ungewiss. Sollte auch er das Team im Sommer-Transferfenster verlassen, wird Juventus umgehend nach Alternativen suchen.

Mögliche nächste Schritte auf dem Transfermarkt

Sollte Juventus einen seiner Stammtorhüter verlieren, wird der Klub die Verpflichtung von Mandas von SS Lazio prüfen. Er könnte als Ersatz für Vicario verpflichtet werden. Eine solche Kettenreaktion auf dem Transfermarkt wird den Prozess der Kaderplanung beim Turiner Klub ebenso beeinflussen wie bei anderen Serie-A-Vereinen.

Mattia Perins Wechsel zu Palermo würde nicht nur ein neues Kapitel in der Karriere des Spielers eröffnen, sondern auch dazu beitragen, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen den Klubs zu stärken. Eine offizielle Bekanntgabe des Transfers wird in den kommenden Tagen erwartet.