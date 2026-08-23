„Er ist kein Heiliger, aber...“ — Mourinhos deutliche Worte zu Vinícius

Madrids Real Madrid Klub besiegte Espanyol am 2. Spieltag der spanischen Meisterschaft auswärts mit 2:1. Doch nach Spielende richtete der Madrider Trainer José Mourinho den Fokus auf den systematischen Druck, der von Gegnern und den Tribünen auf den Flügelspieler des Teams, Vinícius Júniorausgeübt wird.

Der erfahrene portugiesische Fachmann erklärte offen, dass gegen den brasilianischen Spieler eine spezielle „Taktik der Fouls“ auf dem Platz angewendet wird.

„Einer nach dem anderen begeht Fouls“: Mourinho deckt das Schema auf

Auf der Pressekonferenz beschrieb José Mourinho detailliert die Situation, die sich in Spielen gegen Vinícius abspielt:

„Sie können mich daran erinnern, was ich vor ein paar Monaten sagte, als ich noch ein Gegner von Vinícius war. Jetzt ist Vini mein Spieler. Er ist natürlich kein Heiliger, aber was ihm angetan wird, geht zu weit. Von der ersten Minute an wiederholt sich das gleiche Bild: Erst begeht ein Spieler ein Foul an ihm, dann der nächste. Wenn jemand dafür eine Gelbe Karte bekommt, kommt der nächste Spieler und foult. Der Gegner wird ausgewechselt und verlässt den Platz, und der neue Spieler, der reinkommt, beginnt ebenfalls, hart gegen Vinícius zu spielen, ohne eine Gelbe Karte zu haben.“.

„Wir leben in einer Ära gegen Mobbing, aber...“: Kontrolle der Emotionen

Mourinho betonte zudem, dass er den brasilianischen Star dazu aufgefordert habe, nicht auf Provokationen hereinzufallen und seine Emotionen zu kontrollieren:

Vorsicht beim Torjubel: „Er muss seine Emotionen kontrollieren können. Ich habe ihm gesagt, dass er selbst bei einem Torerfolg beim Jubeln vorsichtig sein muss“, sagte der Trainer;

Druck und Provokationen: „Wir leben in einer Zeit, in der viel über den Kampf gegen Mobbing gesprochen wird, aber Vini ist immer noch schwerem Druck und Belästigungen durch Gegner und Fans ausgesetzt. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu lehren, mental auf solche Provokationen vorbereitet zu sein und richtig mit der Situation umzugehen.“

Der weitere Spielplan von Real Madrid

Der nächste Spielplan der „Königlichen“ in La Liga:

Nachholspiel des 1. Spieltags: Real Madrid gegen Real Sociedad 26. August verschobenes Datum;

3. Spieltag: Die Madrilenen bestreiten ihr nächstes Spiel am 30. August gegen den Klub Málaga.

Das wichtigste Fazit: Mourinho hat Vinícius nicht entschuldigt, sondern verteidigt

Der Satz „Er ist kein Heiliger“ zeigt, dass Mourinho Vinícius nicht blindlings verteidigt.

Das Hauptanliegen des portugiesischen Trainers liegt jedoch woanders: Er ist der Meinung, dass das harte Spiel auf dem Platz, ständige Provokationen und der externe Druck gegen Vinícius nicht überhandnehmen dürfen.

Gleichzeitig stellte Mourinho eine klare Forderung an seinen Schützling: Emotionen kontrollieren und den Gegnern nicht die Reaktion geben, die sie erwarten.

Somit war die interessanteste Aussage nach dem Sieg über Espanyol nicht das Ergebnis, sondern die Debatte um den Star-Stürmer von Real Madrid. Es bleibt mit Spannung zu erwarten, wie Vinícius in den kommenden Spielen auf Mourinhos Ratschläge reagieren wird.