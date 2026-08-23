„Er ist kein Heiliger, aber...“ — Mourinhos deutliche Worte zu Vinícius

·62·Sport
„Er ist kein Heiliger, aber...“ — Mourinhos deutliche Worte zu Vinícius

Madrids Real Madrid Klub besiegte Espanyol am 2. Spieltag der spanischen Meisterschaft auswärts mit 2:1. Doch nach Spielende richtete der Madrider Trainer José Mourinho den Fokus auf den systematischen Druck, der von Gegnern und den Tribünen auf den Flügelspieler des Teams, Vinícius Júniorausgeübt wird.

Der erfahrene portugiesische Fachmann erklärte offen, dass gegen den brasilianischen Spieler eine spezielle „Taktik der Fouls“ auf dem Platz angewendet wird.

„Einer nach dem anderen begeht Fouls“: Mourinho deckt das Schema auf

Auf der Pressekonferenz beschrieb José Mourinho detailliert die Situation, die sich in Spielen gegen Vinícius abspielt:

„Sie können mich daran erinnern, was ich vor ein paar Monaten sagte, als ich noch ein Gegner von Vinícius war. Jetzt ist Vini mein Spieler. Er ist natürlich kein Heiliger, aber was ihm angetan wird, geht zu weit.

Von der ersten Minute an wiederholt sich das gleiche Bild: Erst begeht ein Spieler ein Foul an ihm, dann der nächste. Wenn jemand dafür eine Gelbe Karte bekommt, kommt der nächste Spieler und foult. Der Gegner wird ausgewechselt und verlässt den Platz, und der neue Spieler, der reinkommt, beginnt ebenfalls, hart gegen Vinícius zu spielen, ohne eine Gelbe Karte zu haben.“.

„Wir leben in einer Ära gegen Mobbing, aber...“: Kontrolle der Emotionen

Mourinho betonte zudem, dass er den brasilianischen Star dazu aufgefordert habe, nicht auf Provokationen hereinzufallen und seine Emotionen zu kontrollieren:

  • Vorsicht beim Torjubel: „Er muss seine Emotionen kontrollieren können. Ich habe ihm gesagt, dass er selbst bei einem Torerfolg beim Jubeln vorsichtig sein muss“, sagte der Trainer;

  • Druck und Provokationen: „Wir leben in einer Zeit, in der viel über den Kampf gegen Mobbing gesprochen wird, aber Vini ist immer noch schwerem Druck und Belästigungen durch Gegner und Fans ausgesetzt. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu lehren, mental auf solche Provokationen vorbereitet zu sein und richtig mit der Situation umzugehen.“

Der weitere Spielplan von Real Madrid

Der nächste Spielplan der „Königlichen“ in La Liga:

  • Nachholspiel des 1. Spieltags: Real Madrid gegen Real Sociedad 26. August verschobenes Datum;

  • 3. Spieltag: Die Madrilenen bestreiten ihr nächstes Spiel am 30. August gegen den Klub Málaga.

Das wichtigste Fazit: Mourinho hat Vinícius nicht entschuldigt, sondern verteidigt

Der Satz „Er ist kein Heiliger“ zeigt, dass Mourinho Vinícius nicht blindlings verteidigt.

Das Hauptanliegen des portugiesischen Trainers liegt jedoch woanders: Er ist der Meinung, dass das harte Spiel auf dem Platz, ständige Provokationen und der externe Druck gegen Vinícius nicht überhandnehmen dürfen.

Gleichzeitig stellte Mourinho eine klare Forderung an seinen Schützling: Emotionen kontrollieren und den Gegnern nicht die Reaktion geben, die sie erwarten.

Somit war die interessanteste Aussage nach dem Sieg über Espanyol nicht das Ergebnis, sondern die Debatte um den Star-Stürmer von Real Madrid. Es bleibt mit Spannung zu erwarten, wie Vinícius in den kommenden Spielen auf Mourinhos Ratschläge reagieren wird.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die Wahrheit„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die WahrheitHeute, 12:32„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole Palmer„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole PalmerHeute, 12:29Gerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionGerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionHeute, 12:13Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsFußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsHeute, 10:44Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftBrian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftHeute, 10:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane