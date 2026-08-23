Rolando Romero: "Für 100 Millionen Dollar würde ich sogar meinem eigenen Vater ins Gesicht schlagen"

Der WBA-Weltmeister im Superleichtgewicht, Rolando Romero, gab vor seinem bevorstehenden Titelkampf gegen Teofimo Lopez eine scharfe Erklärung ab. Der Champion betonte, dass im Ring kein Platz für Freundschaft sei und erklärte, dass sich seine Einstellung gegenüber seinem Gegner sofort ändern werde, sobald der Kampf beginnt.

Romero und Lopez pflegen außerhalb des Rings eine enge Beziehung. Sie kennen sich gut, sind in ihrer Karriere parallel gewachsen und haben sogar gemeinsam Sparringseinheiten absolviert.

Doch in einem Kampf, bei dem der Meisterschaftsgürtel auf dem Spiel steht, ist klar, dass für Romero die Freundschaft in den Hintergrund tritt.

1. Romero: "Sobald der Gong ertönt, vergesse ich unsere Freundschaft"

Romero äußerte seine Position vor dem Kampf offen.

"Für 100 Millionen Dollar würde ich sogar meinem eigenen Vater ins Gesicht schlagen. Ich würde es sofort tun! Sobald der Gong ertönt, vergesse ich unsere Freundschaft", sagte Romero.

Die Worte des Champions zeigen deutlich, in welcher mentalen Verfassung er sich auf den Kampf vorbereitet.

Für ihn stehen im Ring keine persönlichen Beziehungen, der WBA-Meisterschaftsgürtel an erster Stelle.

2. Welche Geschichte verbindet Romero und Lopez?

Die Beziehung zwischen den zukünftigen Gegnern macht diesen Kampf noch interessanter.

Romero und Lopez kennen sich gut. Die Profikarrieren beider Boxer haben sich in der gleichen Ära entwickelt.

Sie waren nicht nur im selben sportlichen Umfeld tätig, sondern waren auch Rivalen bei Sparringseinheiten.

Daher sind beide mit den Fähigkeiten des Boxers auf der anderen Seite des Rings bestens vertraut.

3. Jetzt ein Kampf um die Meisterschaft, nicht um Freundschaft

Normalerweise schafft Freundschaft außerhalb des Rings eine einzigartige Atmosphäre vor einem Kampf. Doch diesmal ist die Situation anders.

Der WBA-Meisterschaftsgürtel steht auf dem Spiel.

Informationen Indikator Kampf Rolando Romero — Teofimo Lopez Gürtel WBA-Weltmeisterschaft Gewichtsklasse Superleichtgewicht Ort Las Vegas, USA Kampfzeit Nacht vom 22. auf den 23. August Status von Romero Amtierender Champion

In diesem Fall könnte ein Sieg für beide Boxer nicht nur ein sportliches Ergebnis, sondern ein wichtiger Karriereschritt sein.

4. Lopez ist ebenfalls bereit für die Meisterschaft

Für Teofimo Lopez ist dieser Kampf eine Gelegenheit, den Meisterschaftsgürtel zu gewinnen.

Unabhängig von seiner persönlichen Beziehung zu Romero wird er mit dem Ziel zu gewinnen in den Ring steigen.

Daher könnte im Kampf auch eine zweifache psychologische Konfrontation beobachtet werden: Freunde außerhalb des Rings — Rivalen innerhalb des Rings.

5. Die interessanteste Frage: Bleibt die Freundschaft im Ring bestehen?

Nach Romeros Aussage wird dies eines der Hauptthemen vor dem Kampf sein.

Er erklärte offen, dass er persönliche Beziehungen beiseitelegen werde, wenn er für die Meisterschaft in den Ring steigt.

Die frühere Bekanntschaft und das Sparring mit Lopez verleihen dem Kampf zusätzliche Spannung, da beide Boxer den Stil und die Fähigkeiten ihres Gegners bis zu einem gewissen Grad kennen.

Im Ring wird nicht über Freundschaft, sondern über die Meisterschaft entschieden.

Fazit

Der Kampf Rolando Romero gegen Teofimo Lopez ist kein einfacher Titelkampf. Der WBA-Gürtel steht in einem Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden Champion und einem Gegner, der ihn gut kennt, auf dem Spiel.

Romero hat seine Bereitschaft, die Freundschaft zu vergessen, sobald der Kampf beginnt, offen bekundet.

Jetzt wird der Ring alle Fragen beantworten: Wird Romero den Meisterschaftsgürtel behalten oder wird Lopez, obwohl er sein Freund ist, ihm die Meisterschaft entreißen?