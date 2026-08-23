Lopes schreibt Geschichte: Romero besiegt, WBA-Gürtel geholt

Teofimo Lopez ist Weltmeister in der dritten Gewichtsklasse geworden

Im Hauptkampf eines Profiboxabends in Las Vegas, USA, trafen zwei amerikanische Boxer um den Meisterschaftsgürtel aufeinander: der amtierende WBA-Champion Rolando „Rolly“ Romero und der ehemalige Weltmeister in zwei Gewichtsklassen, Teofimo Lopez.

Der Sieger des mit Spannung erwarteten Duells wurde durch die Punktrichter entschieden.

Teofimo Lopez besiegte Romero und sicherte sich den WBA-Gürtel.

Doch die Bedeutung dieses Sieges geht über einen neuen Meistertitel hinaus.

1. Lopez ist wieder Weltmeister

Für Teofimo Lopez war der Sieg über Romero eines der wichtigsten Ergebnisse seiner Profikarriere.

Er hatte zuvor bereits Weltmeistertitel im Leichtgewicht und im Halbweltergewicht errungen.

Nun hat der amerikanische Boxer auch den Weltmeistertitel im Weltergewicht erhalten.

Damit hat Lopez in seiner Karriere einen Weltmeistergürtel in der dritten Gewichtsklasse gewonnen.

Für Lopez ist dieser Sieg nicht nur ein weiterer Erfolg gegen Romero, sondern ein historisches Ergebnis, das ihn zum Weltmeister in drei Gewichtsklassen macht.

2. Romero verliert seinen Meistergürtel

Für Rolando „Rolly“ Romero, der als WBA-Titelträger in den Ring stieg, endete der Abend in Las Vegas enttäuschend.

Er sollte seinen Gürtel gegen seinen Landsmann Teofimo Lopez verteidigen.

Doch nach der endgültigen Entscheidung der Punktrichter ging der Meistertitel an Lopez über.

Somit konnte Romero seinen WBA-Meisterstatus nicht verteidigen.

3. Warum war der Kampf von besonderer Bedeutung?

Der Kampf war auch aufgrund der persönlichen Rivalität zwischen den beiden Boxern interessant.

Romero und Lopez kennen sich außerhalb des Rings gut. Sie haben in der Vergangenheit sogar gemeinsam Sparringseinheiten absolviert.

Vor dem Kampf hatte Romero scharfe Aussagen darüber gemacht, die Freundschaft im Ring zu vergessen.

Doch im Meisterschaftskampf hatte Lopez das letzte Wort.

4. Dritte Meisterschaft für Lopez

Einer der wichtigsten Aspekte in der Karriere von Teofimo Lopez ist seine Fähigkeit, Meisterschaften in verschiedenen Gewichtsklassen zu erreichen.

Nun hat seine Meistergeschichte eine neue Stufe erreicht:

Gewichtsklasse Ergebnis Leichtgewicht Weltmeister Halbweltergewicht Weltmeister Weltergewicht WBA-Weltmeister

Damit hat Lopez einen Weltmeistertitel in der dritten Gewichtsklasse gewonnen.

Fazit

Der Hauptkampf des Profiboxabends in Las Vegas endete mit einem historischen Sieg für Teofimo Lopez.

Er besiegte den amtierenden WBA-Champion Rolando „Rolly“ Romero nach Punkten und sicherte sich den WBA-Meistergürtel im Weltergewicht.

Am wichtigsten ist, dass dieser Sieg Lopez zum Weltmeister in der dritten Gewichtsklassemachte.

Romero verlor seinen Titel. Nun sind Boxfans gespannt auf die erste Titelverteidigung von Lopez und Romeros Pläne nach der Niederlage.