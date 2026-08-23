Harry Kane und Vincent Kompany als Beste der Saison ausgezeichnet

Die neuen Gewinner der prestigeträchtigen individuellen Auszeichnungen, die traditionell im deutschen Fußball verliehen werden, stehen fest. Laut einer umfassenden Umfrage des renommierten Kicker unter 659 Mitgliedern des Verbands Deutscher Sportjournalisten wurde der Stürmer des FC Bayern München Stürmer Harry Kane zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt.

Der englische Torjäger setzte sich bei der Abstimmung deutlich durch und erhielt diese prestigeträchtige Anerkennung zum ersten Mal in seiner Karriere.

Abstimmungsergebnisse: Kane unangefochten, Olise auf dem zweiten Platz

Die Ergebnisse der Journalistenumfrage sehen wie folgt aus:

Kategorie «Fußballer des Jahres»: Harry Kane (FC Bayern München): 1. Platz mit 272 Stimmen; Michael Olise (FC Bayern München): 2. Platz mit 203 Stimmen; Deniz Undav (VfB Stuttgart): 3. Platz mit 61 Stimmen.

Kategorie «Trainer des Jahres»: Der Cheftrainer der Münchner Vincent Kompany wurde mit 314 Stimmen zum Trainer der Saison in Deutschland gewählt; Der 2. Platz ging an den Freiburger Trainer Julian Schuster (87 Stimmen); Der 3. Platz ging an den Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß (53 Stimmen).



Historische Auszeichnungen und Zeremonie

Diese Auszeichnungen haben eine lange Geschichte und ein hohes Ansehen im deutschen Fußball: