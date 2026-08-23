Harry Kane und Vincent Kompany als Beste der Saison ausgezeichnet

·16·Sport
Harry Kane und Vincent Kompany als Beste der Saison ausgezeichnet

Die neuen Gewinner der prestigeträchtigen individuellen Auszeichnungen, die traditionell im deutschen Fußball verliehen werden, stehen fest. Laut einer umfassenden Umfrage des renommierten Kicker unter 659 Mitgliedern des Verbands Deutscher Sportjournalisten wurde der Stürmer des FC Bayern München Stürmer Harry Kane zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt.

Der englische Torjäger setzte sich bei der Abstimmung deutlich durch und erhielt diese prestigeträchtige Anerkennung zum ersten Mal in seiner Karriere.

Abstimmungsergebnisse: Kane unangefochten, Olise auf dem zweiten Platz

Die Ergebnisse der Journalistenumfrage sehen wie folgt aus:

  • Kategorie «Fußballer des Jahres»:

    • Harry Kane (FC Bayern München): 1. Platz mit 272 Stimmen;

    • Michael Olise (FC Bayern München): 2. Platz mit 203 Stimmen;

    • Deniz Undav (VfB Stuttgart): 3. Platz mit 61 Stimmen.

  • Kategorie «Trainer des Jahres»:

    • Der Cheftrainer der Münchner Vincent Kompany wurde mit 314 Stimmen zum Trainer der Saison in Deutschland gewählt;

    • Der 2. Platz ging an den Freiburger Trainer Julian Schuster (87 Stimmen);

    • Der 3. Platz ging an den Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß(53 Stimmen).

Historische Auszeichnungen und Zeremonie

Diese Auszeichnungen haben eine lange Geschichte und ein hohes Ansehen im deutschen Fußball:

  • Historische Rekorde: Die Auszeichnung «Fußballer des Jahres» wird seit 1960 vergeben, und der legendäre Franz Beckenbauer hält mit 4 Auszeichnungen den absoluten Rekord. In der Kategorie «Trainer des Jahres», die seit 2002 vergeben wird, Jürgen Klopp und Felix Magath führen mit jeweils 3 Auszeichnungen;

  • Feierliche Übergabe: Harry Kane und Vincent Kompany werden ihre Auszeichnungen in der Allianz Arena vor den Fans vor dem Spiel FC Bayern München gegen VfB Stuttgart in der neuen Bundesliga-Saison entgegennehmen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die Wahrheit„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die WahrheitHeute, 12:32„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole Palmer„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole PalmerHeute, 12:29Gerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionGerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionHeute, 12:13Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsFußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsHeute, 10:44Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftBrian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftHeute, 10:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane