Intelligente Apple-Geräte, die alles steuern, sobald Sie das Haus verlassen

Der Gigant aus Cupertino Apple hat offiziell ein Großprojekt vorgestellt, das das Konzept des Smart-Home-Marktes grundlegend verändert. Das Unternehmen hat ein neues Zubehör-Ökosystem präsentiert, LG Electronics und Schneider Electric das in enger Zusammenarbeit entwickelt wurde und den Namen Home Collection trägt.

Die neue Serie umfasst Sicherheitskameras, eine smarte Videotürklingel, ein elektronisches Schloss, Temperatursensoren und moderne Thermostate. Alle Geräte sind mit dem Apple Intelligence KI-System ausgestattet und werden zentral über iPhone, Apple Watch, die Home-App und Siri gesteuert.

Vollständige Automatisierung: Eine Umgebung, die das Zuhause selbst verwaltet

Die Grundidee der Home Collection ist es, menschliches Eingreifen zu minimieren und maximalen Komfort zu bieten:

Einheitliches Ökosystem und Thread-Technologie: Alle Gadgets sind in einem einheitlichen, minimalistischen Premium-Design gehalten und basieren auf dem modernen Thread-Protokoll, das eine stabile und schnelle Verbindung gewährleistet;

Smarte Szenarien: Sobald das letzte Familienmitglied das Haus verlässt, verriegelt das System automatisch die Türen, versetzt die Videokameras in den Arbeitsmodus und passt die Temperatur an, um Energie zu sparen;

Vorbereitung auf die Rückkehr: Wenn sich der Hausbesitzer dem Haus nähert, wird die Raumtemperatur auf ein angenehmes Niveau gebracht, und das Schloss öffnet sich automatisch, sobald er die Tür erreicht.

2,5K-Videoüberwachung von LG: Künstliche Intelligenz und Privatsphäre

Direkt verantwortlich für die Entwicklung der Videoüberwachungsgeräte waren die LG Ingenieure:

Intelligentes Erkennungssystem: Vier Kameras mit 2,5K-Auflösung können präzise zwischen Menschen, Haustieren, herannahenden Autos und vor der Tür abgestellten Paketen unterscheiden;

Apple Intelligence-Funktionen: Die KI wandelt aufgezeichnete Videoclips in Textbeschreibungen um, und der Benutzer kann das gewünschte Videofragment in Sekundenschnelle über einfache Textanfragen (z. B. „Wann kam der Kurier?“) finden;

Kostenloser Cloud-Speicher und internes System: Aufnahmen werden 10 Tage lang im iCloud+-Dienst gespeichert, ohne dass ein separates Abonnement erforderlich ist. Selbst bei einem Ausfall des Wi-Fi-Netzwerks zeichnen die Geräte weiterhin auf den internen Speicher auf;

Modelle der Serie: LG Video Doorbell: Eine Videotürklingel mit zwei Kameras zur Überwachung von Gästen und Paketen; Floodlight Cam und Outdoor Cam: Außenkameras mit zwei bewegungsaktivierten Flutlichtern und farbiger Nachtsicht; Indoor Cam: Auf Privatsphäre ausgerichtet: Das Objektiv senkt sich automatisch ab und stoppt die Aufnahme, sobald eine Person den Raum betritt.



Smart Deadbolt Lock: Die Ära der Schlüssel ist vorbei

Das elektronische Schloss der neuen Generation hebt die Haussicherheit auf ein neues Niveau:

Ultra Wideband (UWB)-Komfort: Wenn der Benutzer ein iPhone oder eine Apple Watch mit digitalem Schlüssel bei sich trägt, reicht es aus, sich der Tür zu nähern – das Schloss öffnet sich automatisch;

Alternative Zugangsmethoden: Zudem bleibt die Möglichkeit erhalten, das Schloss durch Antippen, PIN-Eingabe oder einen mechanischen Schlüssel über ein verstecktes Loch zu öffnen;

Integration von Klingel und Schloss: Wenn ein Gast klingelt, erscheint die Benachrichtigung auf dem HomeView-Bildschirm, dem iPhone oder den HomePod-Lautsprechern. Der Benutzer kann direkt mit dem Gast sprechen und die Tür per iPad oder Telefon aus der Ferne öffnen. Falls Fremde versuchen einzubrechen, sendet das System sofort ein Signal an den Besitzer.

Schneider Electric Thermostate und hohe Privatsphäre

Zusätzliche Lösungen für Raumklimatisierung und Sicherheit:

Adaptive Temperature: Das System erkennt, ob Personen zu Hause sind, schlafen oder ob der Raum leer ist, und steuert Kühlung und Heizung eigenständig. Zusätzliche kompakte Sensoren zeigen Luftfeuchtigkeit und Temperatur in jedem Raum separat an;

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Alle Videoaufnahmen und Heimdaten werden absolut verschlüsselt. Der Sicherheitsschlüssel verbleibt nur beim Hausbesitzer – selbst Apple, LG oder Schneider Electric können die Daten nicht einsehen. Bei einer Änderung des Wi-Fi-Namens passen sich alle Zubehörteile automatisch an die neue Verbindung an.

Preise und Verkaufsstart?

Das Unternehmen gab auch die Preispolitik für das neue Ökosystem bekannt: