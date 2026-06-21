Koloskov bewertet Play-off-Chancen von Usbekistan

Wjatscheslaw Koloskow, Ehrenpräsident des Russischen Fußballverbandes (RFU), äußerte sich zur Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 und ihren Chancen auf den Einzug in die nächste Runde.

Statement von Wjatscheslaw Koloskow

Der Ehrenpräsident des RFU hält die Chancen unserer Vertreter, aus der Gruppe auszuscheiden, für schwierig, erkannte jedoch die Qualifikation für das Turnier an sich als großen Erfolg an:

"Die usbekische Nationalmannschaft hat noch eine Chance, die Play-off-Phase zu erreichen. Aber ehrlich gesagt sieht das sehr schwierig aus. Die Gruppe ist nicht einfach, besonders wenn man bedenkt, dass DR Congo gegen Portugal ein Unentschieden gespielt hat. Natürlich wünschen wir Usbekistan den Einzug in die nächste Runde, das wäre großartig. Aber sie haben bereits ein historisches Ergebnis erzielt – die erstmalige Qualifikation für die Weltmeisterschaft."

WM-2026 Reglement und Gruppenlage

Derzeit belegt die usbekische Nationalmannschaft den vierten Platz in Gruppe K. Das allgemeine Format des Turniers und die Bedingungen für den Einzug in die nächste Runde stellen sich wie folgt dar:

Turnierzeitraum: Vom 11. Juni bis zum 19. Juli (in den USA, Kanada und Mexiko).

Teilnehmer: Insgesamt 48 Nationalmannschaften, aufgeteilt in 12 Gruppen zu je 4 Teams.

Play-off-Qualifikation: Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen qualifizieren sich direkt, sowie die 8 besten Drittplatzierten aller Gruppen.

Obwohl der Wettbewerb in der Gruppe und das Unentschieden von DR Congo gegen Portugal die Situation erschwert haben, besteht für unsere Vertreter weiterhin die Chance, einen Play-off-Platz zu ergattern.