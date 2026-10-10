Naturwunder: Seltene zweiköpfige Schlange mit vier Augen in Indien entdeckt

·20·Welt
Naturwunder: Seltene zweiköpfige Schlange mit vier Augen in Indien entdeckt

In der Region Dhanpur im Distrikt Dahod im indischen Bundesstaat Gujarat wurde eine Schlange mit ungewöhnlichem Aussehen gefunden. Das Reptil, das zwei Köpfe und vier Augen an einem Körper besitzt, wurde von Experten gerettet.

Vertreter der Gruppe Dahod Prakruti Mitra Mandal, die an der Rettung der Schlange beteiligt waren, gaben an, dass jeder Kopf ein eigenes Nervensystem besitzt. Dies ist eine der einzigartigen biologischen Eigenschaften dieses seltenen Tieres.

Experten vermuten, dass es sich bei der gefundenen Schlange um eine Wolfszahnnatter (Wolf Snake) handeln könnte. Ihrer Meinung nach ist es sehr wahrscheinlich, dass dies die erste Sichtung einer zweiköpfigen Schlange in dieser Region ist.

Zweiköpfige Tiere kommen in der Natur äußerst selten vor. Ein solcher Zustand kann mit Besonderheiten während der embryonalen Entwicklung zusammenhängen. Dieser Fund hat die Aufmerksamkeit von Experten und Naturliebhabern auf sich gezogen.

Dahod Prakruti Mitra MandalDhanpurGujaratIndienZweiköpfige Schlange
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann rettet bewusstlose Schlange durch Mund-zu-Mund-Beatmung und sorgt für StaunenMann rettet bewusstlose Schlange durch Mund-zu-Mund-Beatmung und sorgt für Staunen28 September 05:00Zweiköpfige Schildkröte mit 5,2 Gramm in den USA geborenZweiköpfige Schildkröte mit 5,2 Gramm in den USA geboren6 Oktober 09:00Großbritannien untersucht Musks Beiträge als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“Großbritannien untersucht Musks Beiträge als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“17 September 15:36Dinner im Weißen Haus und ein mysteriöses Ende: Shivon Zilis gibt Trennung von Elon Musk bekanntDinner im Weißen Haus und ein mysteriöses Ende: Shivon Zilis gibt Trennung von Elon Musk bekannt5 Oktober 09:58Neue Katzenart in den Bergen Boliviens entdeckt — Die zoologische Sensation des JahrhundertsNeue Katzenart in den Bergen Boliviens entdeckt — Die zoologische Sensation des Jahrhunderts18 September 21:11Wunder in der trockensten Wüste der Welt: Die Atacama-Wüste erblüht in bunten FarbenWunder in der trockensten Wüste der Welt: Die Atacama-Wüste erblüht in bunten Farben5 Oktober 14:49
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt