Naturwunder: Seltene zweiköpfige Schlange mit vier Augen in Indien entdeckt

In der Region Dhanpur im Distrikt Dahod im indischen Bundesstaat Gujarat wurde eine Schlange mit ungewöhnlichem Aussehen gefunden. Das Reptil, das zwei Köpfe und vier Augen an einem Körper besitzt, wurde von Experten gerettet.

Vertreter der Gruppe Dahod Prakruti Mitra Mandal, die an der Rettung der Schlange beteiligt waren, gaben an, dass jeder Kopf ein eigenes Nervensystem besitzt. Dies ist eine der einzigartigen biologischen Eigenschaften dieses seltenen Tieres.

Experten vermuten, dass es sich bei der gefundenen Schlange um eine Wolfszahnnatter (Wolf Snake) handeln könnte. Ihrer Meinung nach ist es sehr wahrscheinlich, dass dies die erste Sichtung einer zweiköpfigen Schlange in dieser Region ist.

Zweiköpfige Tiere kommen in der Natur äußerst selten vor. Ein solcher Zustand kann mit Besonderheiten während der embryonalen Entwicklung zusammenhängen. Dieser Fund hat die Aufmerksamkeit von Experten und Naturliebhabern auf sich gezogen.