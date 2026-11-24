Vor dem bevorstehenden Duell zwischen den U-17-Nationalmannschaften von Usbekistan und Italien bei der U-17-Weltmeisterschaft schätzten die Italiener das Potenzial ihres Gegners hoch ein. Der italienische Cheftrainer Daniele Franceschini legte besonderes Augenmerk auf die individuelle Klasse, den Teamgeist und die Spielqualität der usbekischen Fußballer.

Am 3. Spieltag der Gruppenphase der U-17-Weltmeisterschaft treffen die Nationalmannschaften von Usbekistan und Italien aufeinander. Vor dieser Begegnung war im italienischen Lager ein respektvoller Umgang mit den usbekischen Spielern spürbar. Die Italiener machten jedoch auch deutlich, dass sie fest entschlossen sind, alles für den Sieg zu geben.

Vor dem anstehenden Spiel beantworteten Vertreter der italienischen Nationalmannschaft und Cheftrainer Daniele Franceschini Fragen von Journalisten und äußerten sich zu ihren Gedanken über Usbekistan, den Vorbereitungsplan und die Situation in der Gruppe.

Der italienische Vertreter sagte, dass das Spiel gegen Usbekistan nicht einfach werden würde

Journalisten Die Journalisten fragten den italienischen Vertreter, ob der Wunsch nach einer Revanche für die Niederlage im letzten Jahr gegen Usbekistan groß sei und wie das bevorstehende Spiel verlaufen könnte.

Der italienische Vertreter betonte, dass sie jedes Spiel ernst nehmen und ihre Vorbereitung nicht vom Namen des Gegners oder dessen Position im Turnier abhängig machen.

— Natürlich wird dies wie alle anderen Spiele sehr schwierig, denn einfache Spiele gibt es generell nicht. Wir werden wie immer alles geben. Wir arbeiten die Woche über, regenerieren heute Abend, trainieren morgen und schauen dann, was wir tun und wie wir uns bewegen müssen. Aber wir werden definitiv bereit für das Spiel sein und auf dem Platz alles geben, — sagte der italienische Vertreter.

Aus seinen Worten lässt sich schließen, dass die Italiener das Spiel gegen Usbekistan nicht als gewöhnliches Gruppenspiel betrachten.

Hat Italien das Spiel von Usbekistan analysiert?

Im Gespräch wurden die Italiener auch gefragt, ob die bisherigen Spiele der usbekischen Nationalmannschaft beobachtet und die taktischen Aspekte des Gegners studiert wurden.

Der italienische Vertreter erklärte, dass der Fokus derzeit auf der Regeneration liege und der Prozess der Spielanalyse des Gegners erst später beginnen werde.

— Wir haben noch nichts gesehen, wir denken jetzt an die Regeneration. Wir gehen jedes Spiel einzeln an, deshalb haben wir die Spiele des Gegners noch nicht analysiert. Wir hoffen auf ein gutes Spiel, wir werden auf jeden Fall alles geben, und ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft im Turnier weit kommen wird, — sagte er.

Diese Antwort zeigte, dass das italienische Lager die Vorbereitung auf die nächsten Spiele des Turniers schrittweise angeht.

«Usbekistan ist eine sehr gute Mannschaft»: Franceschini lobte den Gegner besonders

Der Cheftrainer der italienischen U-17-Nationalmannschaft, Daniele Franceschini, äußerte sich recht ausführlich zum Spiel gegen Usbekistan. Er lobte sowohl die individuelle Klasse als auch das kollektive Zusammenspiel der usbekischen Spieler.

— Natürlich haben wir sie beobachtet — eine sehr gute Mannschaft. In unserer Gruppe sind zwei starke Gegner wie die heutige Elfenbeinküste. Jetzt regenerieren wir unsere Kräfte, und ab morgen denken wir an Usbekistan, das über sehr starke individuelle Spieler verfügt, die wissen, wie man Fußball spielt, und das auch einen guten Teamgeist besitzt, — sagte Franceschini.

Diese Beschreibung des italienischen Trainers bedeutet, dass die usbekischen Junioren nicht nur als einzelne Spieler, sondern auch als sich ergänzendes Team aufgefallen sind.

Franceschini hob keinen usbekischen Spieler besonders hervor

Der italienische Cheftrainer wurde auch gefragt, ob es im usbekischen Kader einen bestimmten Spieler gebe, der für die Italiener die größte Gefahr darstellen könnte.

Franceschini wollte die Stärke des Gegners jedoch nicht auf ein oder zwei Spieler reduzieren. Er konzentrierte sich auf das kollektive Spiel und die individuellen Talente Usbekistans.

— Das kollektive Spiel von Usbekistan ist sehr gut. Ich wiederhole, sie haben einige Spieler auf hohem Niveau, aber darüber hinaus findet man in jeder Mannschaft talentierte Fußballer, die das Spiel entscheiden können. Ich sage den Jungs, dass wir zuerst an uns selbst, an unseren eigenen Spielstil, unsere Identität und unsere Mentalität denken müssen. Das ist das Wichtigste, — betonte der italienische Trainer.

Aus Franceschinis Gedanken geht hervor, dass Italien nicht auf einen bestimmten usbekischen Spieler, sondern auf die Spielqualität der gesamten Mannschaft achtet.

Italien spielt trotz der Gruppensituation auf Sieg

Da Italien die ersten beiden Spiele gewonnen hat, wurde auch gefragt, ob sie das Spiel gegen Usbekistan etwas entspannter angehen könnten.

Franceschini wies diesen Ansatz zurück. Er betonte, dass die Mentalität der italienischen Nationalmannschaft darin bestehe, in jedem Spiel das bestmögliche Ergebnis anzustreben.

— Nein, wir spielen für das bestmögliche Ergebnis und das war schon immer so — das ist die Mentalität, die uns immer ausgezeichnet hat. Außerdem ist in der Gruppe noch alles offen, da das Schicksal aller Mannschaften vom letzten Spiel abhängt. Deshalb stellen wir keine Berechnungen an, das haben wir noch nie getan, und wir denken nur daran, im nächsten Spiel alles zu geben, — sagte der Trainer.

Somit hat sich im italienischen Lager ein vorsichtiger und respektvoller Umgang mit Usbekistan entwickelt. Dieser Respekt bedeutet jedoch nicht, dass man auf Wettbewerb verzichtet oder im Kampf um das Ergebnis Kompromisse eingeht.

Für die usbekischen Junioren wird das Spiel gegen Italien einer der wichtigen Tests in der Gruppenphase sein. Während die Anerkennung des gegnerischen Trainers das Potenzial der usbekischen Mannschaft unterstreicht, liegt es nun an den Spielern, dieses Potenzial auf dem Platz mit einem Ergebnis zu beweisen.