Im Vorfeld des Kampfes um die Schachweltmeisterschaft würdigte der amtierende Weltmeister Gukesh Dommaradju seinen kommenden Gegner Javohir Sindarovin höchsten Tönen. Der indische Großmeister betonte das Talent und die Einstellung des usbekischen Schachspielers zum Spiel und bezeichnete ihn als Genie. Vor dem entscheidenden Duell um den Weltmeistertitel stehen die Beziehung zwischen den Rivalen, ihre persönlichen Einschätzungen und ihr psychologischer Zustand im Fokus der Schachfans. Der amtierende Weltmeister Gukesh Dommaradju Javohir Sindarovsprach über dessen Potenzial im Schach und verbarg nicht seinen aufrichtigen Respekt vor dem usbekischen Großmeister. Dies berichtete die offizielle Website des Weltschachverbandes (FIDE). „Er ist sehr talentiert. Kurz gesagt: ein Genie!“ In einem Gespräch mit Journalisten vor dem in der Schweiz stattfindenden Weltmeisterschaftskampf würdigte Gukesh Dommaradju die schachlichen Fähigkeiten, das Talent und den Einsatz von Javohir Sindarov.

„Er ist sehr talentiert und engagiert. Kurz gesagt: ein Genie!“ — sagte der amtierende Weltmeister über den usbekischen Großmeister. Diese Beschreibung ist besonders bemerkenswert, da sie kurz vor einem Wettbewerb auf höchstem Weltniveau geäußert wurde. Gukesh zeigte damit, dass er Sindarov nicht nur als einfachen Gegner betrachtet, sondern als einen außergewöhnlich talentierten Spieler mit großem Potenzial im Schach. Sindarov analysierte die mögliche Taktik von Gukesh Auch Javohir Sindarov hat die Ergebnisse und den Spielstil seines zukünftigen Gegners bei den letzten Turnieren genau beobachtet. Der usbekische Großmeister führte einige von Gukeshs Niederlagen auf dessen Bestreben zurück, in jeder Situation gewinnen zu wollen. Nach Ansicht von Sindarov könnte der indische Schachspieler im Kampf um die Weltmeisterschaft vorsichtiger agieren als bei früheren Turnieren. Dies bedeutet, dass bei dem Duell zwischen den beiden Großmeistern nicht nur schachliches Können, sondern auch taktisches Vorgehen, Geduld und psychologische Stabilität eine entscheidende Rolle spielen werden.