Der katalanische Barcelona Klub-Flügelstürmer, der englische Star Anthony Gordon rückte vor seinem Debüt im El Clásico gegen Real Madrid mit unerwarteten und philosophischen Überlegungen in den Mittelpunkt.

In einem Interview mit der bekannten spanischen Sport.es Publikation sprach der Flügelspieler offen darüber, wie moderne soziale Medien das menschliche Leben stören und die Mentalität professioneller Fußballer vergiften.

„Die Welt wird immer schlechter“: Persönliche Schuldgefühle und Handysucht

Anthony Gordon erklärte den negativen Einfluss der virtuellen Welt auf die menschliche Psyche anhand seines eigenen Beispiels:

Der Wendepunkt nach 2010: „Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Welt um uns herum seit der Popularisierung der sozialen Medien – etwa ab 2010 – immer weiter verschlechtert hat. Die Menschen konzentrieren sich viel zu sehr auf belanglose Dinge, die absolut keine Bedeutung haben;

Wahre Werte: In Wirklichkeit ist die einzige Wahrheit, die wirklich zählt, das, was bei Ihnen zu Hause, bei Ihrer Familie und Ihren Liebsten passiert;

Gefühl der Unglücklichkeit: Ich gebe zu, dass ich manchmal meine Zeit damit verschwende, gedankenlos durch mein Smartphone zu scrollen. Aber in dem Moment, in dem ich das tue, fühle ich mich sehr schuldig, und diese Gewohnheit macht mich noch unglücklicher“, sagt der Fußballer.

„Spieler sind von der Meinung anderer abhängig“: Wie haben soziale Netzwerke das Spiel verändert?

Der englische Fußballstar ist zutiefst besorgt darüber, dass im modernen Fußball die individuelle Selbstdarstellung über die Interessen des Teams gestellt wird:

Künstliche Bewertungen: Soziale Medien haben die Art und Weise, wie Spieler ihre eigene Leistung und ihren Nutzen auf dem Platz bewerten, völlig verändert;

Die Versuchung des Online-Lobs: Viele Spieler sind zu sehr an die Meinungen von Fremden im Internet gebunden und von ihnen abhängig geworden;

Krise des Mannschaftsspiels: Die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich nur auf diejenigen, die Tore schießen oder Vorlagen geben. Dabei sollte die richtige mannschaftsdienliche Entscheidung und die Unterstützung der Teamkollegen immer weit über persönlichen Statistiken oder virtuellem Lob stehen.

Vor dem entscheidenden Duell gegen die Madrilenen haben Gordons offene und tiefgründige Gedanken eine Welle großer Diskussionen in der Welt des modernen Fußballs ausgelöst.