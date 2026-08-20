Carles Puyol: Real Madrid könnte unter Mourinho noch stärker werden

Der ehemalige Verteidiger des FC Barcelona Carles Puyol sagte, dass Real Madrid unter José Mourinho noch stärker werden könnte. Die Legende des katalanischen Klubs schätzt den portugiesischen Trainer sehr und hob besonders dessen tiefes Verständnis für Fußball hervor.

Puyol äußerte sich, nachdem Mourinho zu Real Madrid zurückgekehrt war und die Mannschaft bis 2029 übernommen hatte.

Puyol kennt Mourinho schon lange

Carles Puyol erinnerte sich daran, Mourinho in der Anfangsphase seiner Karriere beim FC Barcelona kennengelernt zu haben.

„Wir sprechen über einen großartigen Trainer. Ich lernte ihn bei Barcelona kennen, als ich von der Jugendmannschaft in die erste Mannschaft wechselte. Schon damals war zu erkennen, wie tief er den Fußball verstand.“

Puyol zufolge hat Mourinho im weiteren Verlauf seiner Karriere bewiesen, dass er ein Trainer von Weltklasse ist.

„Guardiola und Mourinho, Messi und Cristiano“

Puyol erinnerte sich auch an Mourinhos erste Amtszeit bei Real Madrid. Damals gehörte die Rivalität zwischen dem Klub aus Madrid und Barcelona zu den größten Duellen im Weltfußball.

„Vor dem Hintergrund der Rivalität zwischen Guardiola und Mourinho sowie Messi und Cristiano glänzten zwei großartige Mannschaften auf dem Platz. Ich erinnere mich sehr gut an diesen fantastischen Wettstreit.“

Mourinhos neue Ära bei Real Madrid dürfte die Rivalität mit Barcelona erneut zu einem zentralen Thema machen. Vor der neuen La-Liga-Saison sehen die Madrilenen die Katalanen wieder als einen ihrer wichtigsten Rivalen.

Puyol glaubt auch an Barcelona

Interessanterweise räumte die Barcelona-Legende zwar ein, dass ihr Rivale stärker werden könnte, äußerte aber auch Vertrauen in die Chancen seines eigenen Klubs.

Er betonte, dass Barcelona weiterhin eine starke Mannschaft sei und in der neuen Saison gute Ergebnisse erzielen könne.

„Ich glaube weiterhin daran, dass Barcelona eine starke Mannschaft ist und eine großartige Saison spielen kann. Real Madrid könnte mit Mourinho noch mächtiger werden.“

In dieser Saison wird erneut eine große Rivalität erwartet

Die Stimmen mehren sich, dass Mourinhos Rückkehr Real Madrid neue Energie verleihen könnte. Der portugiesische Trainer war bereits von 2010 bis 2013 beim Klub tätig und erlebte damals eine äußerst intensive Rivalität mit Barcelona.

Nun steht der Trainer vor einer weiteren Aufgabe: Real Madrid wieder zum Hauptanwärter auf den spanischen Meistertitel zu machen.

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Die erste Prüfung steht bevor

Real Madrid bestreitet am 22. August gegen Espanyol sein erstes La-Liga-Spiel der neuen Saison. Für Mourinho wird es eine der ersten ernsthaften Pflichtspielprüfungen seiner zweiten Amtszeit bei Real Madrid sein.

Puyols Aussage hat das Interesse an El Clásico vor der neuen Saison weiter gesteigert: Barcelona vertraut auf die eigene Stärke, während Real Madrid mit Mourinho erneut nach den höchsten Zielen strebt.

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