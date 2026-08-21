Manchester City Will Palmeiras-Flügelspieler Allan Elias Verpflichten

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Manchester City Will Palmeiras-Flügelspieler Allan Elias Verpflichten

Die englischen Topklubs haben begonnen, ihren Kader im Sommer-Transferfenster grundlegend umzubauen und ihre Offensive zu verstärken. Laut The Athletic hat Manchester City den talentierten Flügelspieler Allan Elias von Palmeiras als Topziel ausgewählt. Der Transfer soll ein wichtiger Schritt sein, um erwartete Abgänge zu kompensieren und den Kader angesichts der bevorstehenden Veränderungen neu aufzustellen. Goal.com berichtet darüber.

Da Tottenham derzeit aktiv über einen Transfer von Savinho verhandelt, sucht die Führung von Manchester City nach einem geeigneten Ersatz. Der 22-jährige Brasilianer ist ins Visier der Scouts führender europäischer Klubs geraten. Seine technischen Fähigkeiten und seine Ruhe auf dem Platz beeindrucken die Experten. Der englische Klub steht jedoch vor großen Schwierigkeiten, da die Palmeiras-Führung nachdrücklich betont hat, ihren Leistungsträger in diesem Sommer nicht verkaufen zu wollen.

Ablösesumme und Veränderungen im Klub

Quellen aus dem Umfeld des brasilianischen Klubs zufolge muss jeder Interessent die im Vertrag von Allan Elias festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro vollständig bezahlen, um den Spieler zu verpflichten. Das junge Talent, das 2025 sein Debüt für die erste Mannschaft von Palmeiras gab, absolvierte seitdem 48 Spiele in der Série A und erzielte sechs Tore sowie fünf Vorlagen. In dieser Saison hat er zudem in allen Wettbewerben sechsmal getroffen und damit einen wichtigen Beitrag zum Titelkampf seines Teams geleistet.

Manchester City erlebt in diesem Sommer einen der größten Kaderumbauten der Vereinsgeschichte. Mehrere Spieler, die den Kern der Mannschaft maßgeblich geprägt haben, sind gegangen. Rodri wechselte zum FC Barcelona, Bernardo Silva zu Real Madrid. Auch der Abgang von Tijjani Reijnders stellt Trainer Enzo Maresca vor große Herausforderungen und zwingt ihn dazu, den Kader neu aufzubauen.

Weitere Personalveränderungen im Klub

Die Veränderungen bei Manchester City beschränken sich nicht nur auf Abgänge, auch auf dem Transfermarkt laufen die Aktivitäten weiter. Newcastle United verhandelt über die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Nico González, während Tottenham neben Savinho auch an einem Transfer des Stürmers Omar Marmoush arbeitet. Laut Goal.com dürften die letzten Tage des Sommer-Transferfensters zahlreiche spektakuläre Wechsel bringen.

Was Allan Elias betrifft, so hat er trotz seiner starken Leistungen für den Klub noch kein offizielles Debüt für die brasilianische Nationalmannschaft gefeiert. Sein Potenzial und seine Zukunftsperspektiven machen ihn jedoch zu einem attraktiven Ziel für einige der renommiertesten Vereine Europas. Unabhängig davon, wie schwierig der Transfer wird, ist Manchester City bereit, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Spieler zu verpflichten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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