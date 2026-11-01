London-Derby: Tottenham feiert souveränen Heimsieg gegen Crystal Palace

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London-Derby: Tottenham feiert souveränen Heimsieg gegen Crystal Palace

Im hitzigen London-Derby des 9. Spieltags der Premier League Tottenham empfing Crystal Palaceund sicherte sich einen souveränen 2:0-Sieg.

Der Spielverlauf wurde maßgeblich durch den frühen Platzverweis gegen den Gästestürmer Jean-Philippe Mateta geprägt. Die „Spurs“ nutzten ihre numerische Überlegenheit aus, erzielten zwei unbeantwortete Treffer und sicherten sich wichtige 3 Punkte.

Spielchronik: Frühe Rote Karte und zwei Tore

Die Partie begann mit intensiven Zweikämpfen:

  • Der Wendepunkt in der 13. Minute: "Crystal Palace" Stürmerstar Jean-Philippe Mateta wurde wegen eines Fouls direkt des Feldes verwiesen, wodurch die Gäste fast das gesamte Spiel in Unterzahl bestreiten mussten;

  • Gray eröffnet den Torreigen (25. Minute): Tottenham nutzte die numerische Überlegenheit und erhöhte den Druck – Archie Gray erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:0;

  • Van Heckes entscheidender Treffer (73. Minute): Während die Gäste mit der Defensive kämpften, erzielte Jan Paul van Hecke den zweiten Treffer und sorgte damit für die endgültige Entscheidung – 2:0.

Situation in der Tabelle

Dieser Erfolg wirkte sich wie folgt auf die Tabellensituation aus:

  • Tottenham klettert nach oben: Durch die 3 Punkte erhöhten die „Spurs“ ihr Konto auf 12 Zähler und kletterten auf den 9. Platz der Premier-League-Tabelle;

  • "Crystal Palace" in der Gefahrenzone: Mit 7 Punkten bleiben die „Eagles“ auf dem 17. Tabellenplatz und schweben in akuter Abstiegsgefahr.

Protokoll und Aufstellungen

  • Premier League. 9. Spieltag

  • Tottenham — Crystal Palace 2:0

  • Tore: Gray (25.), van Hecke (73.).

  • Platzverweis: Mateta (13., Crystal Palace).

Startaufstellungen:

  • Tottenham: Kinski, van Hecke, van de Ven, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gray (Porro, 46.), Marmoush (Kulusevski, 77.), Solanke (Gallagher, 66.), Tel.

  • Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Wharton (Lerma, 88.), Mitchell, Kamada (Hughes, 88.), Pino (Nketiah, 60.), McNeil (Osorio, 77.), Mingueza, Mateta.

TottenhamCrystal PalaceJean-Philippe MatetaArchie GrayJan Paul van Hecke
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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