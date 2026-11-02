Datum für den Mega-Kampf zwischen Oleksandr Usyk und David Benavidez bekannt gegeben

·15·Sport
Datum für den Mega-Kampf zwischen Oleksandr Usyk und David Benavidez bekannt gegeben

Der ehemalige unumstrittene Weltmeister im Schwergewicht, Oleksandr Usyk, hat einen sensationellen und unerwarteten Plan für das Ende seiner Profiboxkarriere enthüllt. Wie Sergey Lapin, der Direktor von Usyks Team, mitteilte, plant der ukrainische Star, im Jahr 2027 in seine angestammte Gewichtsklasse – das Cruisergewicht (bis 90,7 kg) – zurückzukehren, um sich als unumstrittener Champion vom Ring zu verabschieden.

talkSPORT In einem exklusiven Interview mit dem Portal erklärte Lapin, dass Usyks letztes großes Ziel ein Kampf gegen den renommierten amerikanischen Boxer sei, der in dieser Gewichtsklasse die WBA- und WBO-Gürtel hält: David Benavidez„Zwei-Schritte-Plan“: Usyk will erneut unumstrittener Champion werden

„Zwei-Schritte-Plan“: Usyk will erneut unumstrittener Champion werden

Lapin betonte, dass sich das Team bei der Umsetzung dieses historischen Plans auf eine präzise und ausgeklügelte zweistufige Strategie stützt:

  • Schritt 1 – Kampf um den vakanten Gürtel: Zunächst wird ein Ranglistenkampf um einen vakanten Weltmeistertitel im Cruisergewicht organisiert;

  • Schritt 2 – Vereinigungskampf gegen Benavidez: Im zweiten Kampf ist ein Duell gegen David Benavidez geplant, der alle anderen Gürtel der Division hält, um zum zweiten Mal den Status des unumstrittenen Weltmeisters in dieser Gewichtsklasse zu erreichen;

  • Der Schlusspunkt der Karriere: „Wir sehen das Jahr 2027 als das letzte Kapitel seiner Karriere. Er möchte seine Laufbahn dort beenden, wo er zum ersten Mal alle Meisterschaftsgürtel gewonnen hat, also auf dem Gipfel“, sagte Usyks Vertreter.

„Das Cruisergewicht ist sein wahres Zuhause“

Der Teamdirektor erinnerte daran, dass Usyks Aufstieg ins Schwergewicht und seine dortige Dominanz nur auf seine Liebe zu neuen Herausforderungen zurückzuführen waren:

  • Kein natürliches Gewicht: „Usyk war von Natur aus nie ein Schwergewichtler. Das Cruisergewicht ist sein wahres Zuhause“;

  • Rückkehr zur Wiederherstellung der Ordnung: „Er ist ins höhere Gewicht aufgestiegen, weil er komplexe Herausforderungen liebt, hat das Schwergewicht dominiert und kehrt nun nach Hause zurück, um die Ordnung wiederherzustellen“, schloss Sergey Lapin.

Sollte dieser Plan aufgehen, könnte Usyk seinen Namen für immer als die einzige Legende in die Boxgeschichte einschreiben, die in zwei verschiedenen Gewichtsklassen jeweils zweimal unumstrittener Weltmeister wurde.

Oleksandr UsykDavid BenavidezSergey LapinProfiboxenBoxsport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Noel Mikaelyan trifft eine überraschende Wahl: Opetaia ist sein neuer GegnerNoel Mikaelyan trifft eine überraschende Wahl: Opetaia ist sein neuer Gegner6 August 08:15Tyson Fury nennt Datum für dritten Kampf gegen Oleksandr Usyk unter einer BedingungTyson Fury nennt Datum für dritten Kampf gegen Oleksandr Usyk unter einer Bedingung6 Oktober 22:54Usyks Antwort an Fury: „Ich komme für dich, Kumpel“Usyks Antwort an Fury: „Ich komme für dich, Kumpel“10 September 07:12Furys neuester Trick schlägt fehl: Usyks Team lehnt das Angebot scharf abFurys neuester Trick schlägt fehl: Usyks Team lehnt das Angebot scharf ab9 September 09:03Oleksandr Usyk enthüllt Details eines möglichen historischen Kampfes mit Muhammad AliOleksandr Usyk enthüllt Details eines möglichen historischen Kampfes mit Muhammad Ali20 August 22:47Oleksandr Usyk nennt die 5 besten Boxer unserer ZeitOleksandr Usyk nennt die 5 besten Boxer unserer Zeit23 August 18:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer