Mit welcher Aufstellung tritt Pakhtakor gegen die saudi-arabischen Stars an?

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Mit welcher Aufstellung tritt Pakhtakor gegen die saudi-arabischen Stars an?

Im Rahmen des 2. Spieltags der AFC Champions League Elite empfängt der Verein Pakhtakor in seinem Stadion den saudi-arabischen Star-Klub Al-Qadsiah. Vor dem intensiven Duell, das um 18:45 Uhr im Pakhtakor-Zentralstadion in Taschkent angepfiffen wird, wurde die Startelf der Gastgeber offiziell bekannt gegeben. Der Trainerstab hat für dieses wichtige Spiel die stärkste und kampfbereiteste Aufstellung gewählt. Insbesondere wird der zuverlässige Torhüter Vladimir Nazarov das Tor hüten.

Die offizielle Startelf der „Löwen“

Pakhtakor tritt mit folgenden Spielern an:

Torwart:

  • Vladimir Nazarov; Verteidiger:

  • Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Morteza Pouraliganji, Muhammadrasul Abdumajidov, Sherzod Nasrullayev; Mittelfeldspieler:

  • Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Buriyev; Stürmer:

  • Flamarion, Stefan Chinedu. Wichtige taktische Aspekte und Bedeutung des Spiels

Der Trainerstab hat die Abwehrreihe mit Legionären mit internationaler Erfahrung und lokalen Leistungsträgern verstärkt:

Stabiles Zentrum und Flügel:

  • Im Abwehrzentrum agiert das Tandem aus dem iranischen Nationalspieler Morteza Pouraliganji und Zaid Tahsin, während auf den Außenbahnen Hojiakbar Alijonov und Sherzod Nasrullayev aktiv zwischen Abwehr und Angriff vermitteln; Offensives Zentrum:

  • Der irakische Spielmacher Bashar Resan fungiert als zentraler Regisseur im Mittelfeld, während Mozgovoy und Buriyev in der Defensivzentrale für das Unterbinden gegnerischer Angriffe verantwortlich sind; Hoffnung auf Tore:

  • Im Sturm wird das Duo aus dem Brasilianer Flamarion und dem nigerianischen Angreifer Stefan Chinedu versuchen, die Verteidigung des saudi-arabischen Giganten zu durchbrechen. Pakhtakor spielte am ersten Spieltag auswärts gegen den amtierenden saudi-arabischen Meister Al-Ahli 1:1 unentschieden. Ein Sieg im heutigen Spiel würde den „Löwen“ ermöglichen, sich fest in der Spitzengruppe der Tabelle zu etablieren.

«Paxtakor» dastlabki turda safarda Saudiyaning amaldagi chempioni «Al Ahli» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan edi. Bugungi bahsdagi g‘alaba «sherlar»ga guruh peshqadamlari safiga mustahkam o‘rnashib olish imkonini beradi.

PakhtakorAl-QadsiahAFC Champions League EliteSaudi-ArabienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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