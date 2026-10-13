Emilian Caras spricht über die taktische Entscheidung, die das Spiel gegen Al-Qadsiah veränderte

Im Rahmen des 2. Spieltags der AFC Champions League Elite aus Saudi-Arabien „Al-Qadsiah“ Nach dem intensiven Duell gegen den Verein (1:1) äußerte sich der Trainer von Taschkent, „Pakhtakor“ Cheftrainer Emilian Caras zu seinen Gedanken über das Spiel.

Obwohl sich die Parteien in der Begegnung in Taschkent mit einem Unentschieden begnügten, hob der Trainer der „Löwen“ die Entschlossenheit der Mannschaft bis zum Schluss, die Effektivität der taktischen Umstellungen und die herausgespielten Chancen auf den Sieg besonders hervor.

Ein vom VAR annulliertes Tor und ein Weltklasse-Gegner

Emilian Caras äußerte sich zum Spielverlauf und den gefährlichen Angriffen der Saudis:

Harter Kampf und vergebene Chancen: „Es war ein gutes und hart umkämpftes Spiel auf dem Platz. Beide Mannschaften haben sich viele Chancen erarbeitet, in der Partie hätten noch mehr Tore fallen können“, betonte der Trainer.

Die Gefahr durch die saudischen Stars: „Wir hatten den Jungs gesagt, dass sie bei den schnellen Kontern des Gegners vorsichtig sein müssen, aber die Gäste, die über Weltklasse-Offensivspieler verfügen, haben dennoch einige gefährliche Situationen kreiert.“

Bitterer Moment in der ersten Halbzeit: „Pakhtakor“ stand dem Gegner spielerisch in nichts nach. Obwohl unser in der ersten Halbzeit erzieltes Tor durch das VAR-System annulliert wurde, gaben die Jungs nicht auf.

Die taktische Umstellung, die das Spiel rettete, und der Sobirkhodjayev-Faktor

Die in der zweiten Halbzeit vorgenommenen Rotationen zahlten sich am Ende des Spiels aus:

Die richtige Wahl im Angriff: In der zweiten Halbzeit agierten wir im Angriff deutlich präziser und korrekter. Infolgedessen wurde der Ausgleich kurz vor Spielende wiederhergestellt und es ergaben sich sogar noch einige günstige Gelegenheiten für den Siegtreffer.

Die Einwechslung von Sobirkhodjayev als zentraler Verteidiger: „Aufgrund der Situation im Spiel haben wir taktische Änderungen vorgenommen. Nachdem Sardor Sobirkhodjayev anstelle eines zentralen Verteidigers eingewechselt wurde, waren wir im Angriff in Überzahl. Das hat den Grundstein dafür gelegt, Druck aufzubauen und das notwendige Tor zu erzielen.“

„Wir müssen diese Mentalität beibehalten“

Der Trainer von „Pakhtakor“ betonte, wie wichtig es sei, den Kampfgeist von der internationalen Bühne auch in die heimische Meisterschaft zu übertragen:

Leidenschaft und Wachstum: „Wir wollen immer auf diesem hohen Niveau spielen. Aber in den Spielen der heimischen Liga ist die psychologische Verfassung der Spieler eine andere. Wir müssen weiterhin mit vollem Einsatz und Leidenschaft in Training und Spiel agieren. Nur so werden wir als Mannschaft wachsen.“

Fazit: „Ich denke, wir haben heute gegen einen starken Gegner voller Stars sehr mutig gespielt.“

Zur Information: „Pakhtakor“ hat in den ersten beiden Runden der AFC Champions League Elite gegen zwei saudische Giganten („Al-Ahli“ und „Al-Qadsiah“) unentschieden gespielt und sammelt weiterhin wichtige Punkte in der West-Region.