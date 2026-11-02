Unerwarteter Vorfall: „Heat“-Regisseur Michael Mann schießt sich versehentlich selbst an

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Unerwarteter Vorfall: „Heat“-Regisseur Michael Mann schießt sich versehentlich selbst an

Der 83-jährige renommierte Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Michael Mann, bekannt für Hollywood-Kultfilme des Krimi-Genres wie „Heat“ und „Collateral“, hat sich in einem Schießstand in Los Angeles durch Unachtsamkeit versehentlich ins eigene Bein geschossen. Dies berichtete das Portal People .

Der Vorfall ereignete sich während eines Trainings im bekannten Schießzentrum The Range . Als der Regisseur, der das Schießen mit einer .45-Kaliber-Pistole übte, die Waffe zurück in das Holster stecken wollte, löste sich versehentlich ein Schuss, der ihn am linken Oberschenkel traf.

Details zum Vorfall und Zustand des Regisseurs

Das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter des Schießstandes verhinderte schwerwiegendere Folgen:

  • Erste Hilfe: Unmittelbar nach dem Schuss stoppten die Mitarbeiter des Schießclubs die Blutung und riefen einen Krankenwagen. Die eintreffenden Sanitäter brachten den Regisseur in stabilem Zustand ins Krankenhaus;

  • Leichte Verletzung: Ein offizieller Sprecher von Michael Mann bestätigte den Vorfall als Unfall: „Er wurde medizinisch versorgt, die Verletzung stellte sich als oberflächlich heraus und er wird derzeit aus dem Krankenhaus entlassen.“;

  • Langjähriges Interesse: Los Angeles Times berichtet, dass Mann die professionellen Schießszenen in seinen Filmen nicht ohne Grund so realistisch gestaltet — er praktiziert seit Jahrzehnten regelmäßig Sportschießen. Bei dem Vorfall wurde niemand sonst verletzt.

Filmlegende und die erwartete Fortsetzung „Heat 2“

Michael Mann hat sich als Meister der stärksten Kriminaldramen der Hollywood-Geschichte einen Namen gemacht:

  • Meisterwerke: Seine Filme wie „Der Einzelgänger“ (1981), „Der letzte Mohikaner“ (1992), „Heat“ (1995), „Insider“ (1999), „Ali“ (2001), „Collateral“ (2004) und „Ferrari“ (2023) gelten als Meilensteine der Filmkunst;

  • Anerkennung und Auszeichnungen: Er ist vierfacher Oscar-Nominierter, zweifacher Emmy-Preisträger und Träger des renommierten britischen BAFTA-Preises;

  • Vor einem großen Projekt: Derzeit bereitet sich der 83-jährige Regisseur auf die Dreharbeiten zur Fortsetzung des legendären Films mit Al Pacino und Robert De Niro vor: „Heat 2“ . Für dieses Großprojekt werden Leonardo DiCaprio und Christian Bale erwartet, die Dreharbeiten sind für das Jahr 2027 geplant.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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