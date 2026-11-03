Hansi Flick lobt Aston Villa und Unai Emery vor dem Champions-League-Duell

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Hansi Flick lobt Aston Villa und Unai Emery vor dem Champions-League-Duell

Im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League trifft der katalanische Klub FC Barcelona auf eines der intensivsten Teams Englands — Aston Villa—. Vor dem wichtigen Aufeinandertreffen äußerte sich der Cheftrainer der Katalanen, Hansi Flick, warm und respektvoll über den kommenden Gegner und dessen spanischen Trainer Unai Emery.

In einer Stellungnahme gegenüber der bekannten spanischen Zeitung Marca verhehlte der deutsche Fachmann nicht, dass er die taktischen Fähigkeiten von Emery bewundert und dass die perfekte Ordnung des Gegners auf dem Platz eine ernsthafte Prüfung für sein Team darstellen wird.

„Klare Systeme in Abwehr und Angriff“: Flicks wichtigste Anerkennungen

Flick würdigte die Stärken des Gegners und dessen Trainerstil:

  • Unter den besten Trainern der Welt: „Unai Emery gehört zu den besten Trainern in Europa, vielleicht sogar weltweit. Er hat im Laufe seiner Karriere große Erfolge erzielt und sein Potenzial bewiesen“;

  • Perfekt organisierte Ordnung: „Seine Mannschaft agiert sowohl in der Defensive als auch in der Offensive nach einem klaren System. Alles ist sehr gut organisiert. Es ist beeindruckend, das Spiel einer solchen Mannschaft zu beobachten und zu sehen, wie sicher und ruhig die Spieler mit dem Ball agieren“;

  • Jacksons hohes Niveau: Der Trainer ging auch auf die Leistung der gegnerischen Leistungsträger ein und hob besonders hervor, dass Jackson auf dem Platz ein außergewöhnlich hohes Niveau zeigt.

Vor uns liegt eine schwere Prüfung in der Champions League

Der Coach der Katalanen gab offen zu, dass dieses Spiel eine komplexe Prüfung für seine Schützlinge sein wird:

  • Kein leichtes Spiel: „Uns erwartet ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner, der von einem guten Trainer geführt wird“, schloss Hansi Flick.

Es besteht kein Zweifel, dass dieses Duell, bei dem beide Mannschaften einen offenen und intensiven Fußball zeigen dürften, zu einem der attraktivsten und meist erwarteten Ereignisse des 4. Spieltags der Champions League werden wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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