Psychologische Kriegsführung vor UFC 330: Ian Machado Garry mit provokanter Aussage

Der irische Weltergewichtsanwärter Ian Machado Garry kritisierte offen das Niveau des Gegners Islam Makhachevs früherer Gegner vor dem wichtigsten und größten Kampf seiner Karriere.

ESPN MMA sagte der irische Kämpfer in einem Interview mit dem Sender, verglich die jüngsten Gegner beider Athleten und betonte, dass seine eigenen Prüfungen im Oktagon deutlich schwieriger gewesen seien.

„Volkanovski und Poirier sind nicht so gefährlich wie die Kämpfer, die ich besiegt habe“

Beim Vergleich seiner jüngsten Gegner mit denen von Makhachev erklärte Ian Machado Garry:

„Wenn man meine letzten fünf Gegner direkt neben die letzten fünf Gegner von Islam stellt, gibt es eigentlich nichts zu diskutieren – es ist offensichtlich, wer die stärkeren und gefährlicheren Gegner hatte. Schaut euch die Kämpfer an, gegen die ich angetreten bin: Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates und Michael Page. Dieses Quartett besteht aus einigen der unangenehmsten, schwierigsten und wirklich gefährlichsten Kämpfer der Welt. Nehmt nun Islams Gegner: Jack Della Maddalena, Renato Moicano, Dustin Poirier und Alexander Volkanovski. Ich habe als Sportlegenden größten Respekt vor Volkanovski und Poirier, aber ich sage: Sie stellen nicht dieselbe Bedrohung dar wie die Kämpfer, die ich besiegt habe. Außerdem war jeder meiner Gegner deutlich größer und schwerer.“, sagte Ian Machado Garry.

UFC 330: Der Hauptkampf in Philadelphia

Die Aufmerksamkeit der MMA-Fans richtet sich am Morgen des 16. August auf Philadelphia in den USA. In der prächtigen Arena der Stadt wird beim „UFC 330“ im Hauptkampf des Turniers Islam Makhachev auf Ian Machado Garry im Oktagon treffen.

Garrys provokante Aussagen haben den psychologischen Druck und die Spannung vor dem Kampf weiter erhöht.

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