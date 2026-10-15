Von 3:1 zu 3:4: Gasperini erklärt die Gründe für die bittere Niederlage gegen Real Madrid

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Von 3:1 zu 3:4: Gasperini erklärt die Gründe für die bittere Niederlage gegen Real Madrid

Am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League erlebte der römische Verein AS Roma in einem Heimspiel gegen das Madrider Team von Real Madrid ein echtes Fußball-Drama. Bis zur 83. Minute führten die Römer mit 3:1, gaben das Spiel jedoch innerhalb von nur sieben Minuten aus der Hand und verloren am Ende schmerzhaft mit 3:4.

Nach dem Schlusspfiff gab der Cheftrainer der „Giallorossi“, Gian Piero Gasperini, Amazon Prime ein Interview, in dem er offen über den verspielten Sieg und die Fehler seiner Mannschaft in den Schlussminuten sprach.

„Unsere Spieler wirkten wie gelähmt“: Was den Trainer so wütend macht

Gasperini betonte, dass seine Schützlinge über weite Strecken des Spiels perfekt agiert hätten, die Defensive in der Schlussphase jedoch völlig den Faden verloren habe:

  • Kontrollverlust: „Wir hatten das Spiel voll unter Kontrolle, haben aber trotzdem verloren. Am Ende haben wir bei Eckbällen extrem schwach verteidigt, unsere Spieler wirkten wie gelähmt“, erklärte der italienische Fachmann.

  • „Real“ war müder: „Meiner Meinung nach war Real das Team, das müder wirkte. Wir hätten noch weitere Tore erzielen können, wir waren dem Gegner deutlich überlegen. Aber sie haben es dennoch geschafft, das Spiel zu drehen und ihre Angriffe maximal gefährlich zu gestalten.“

Eine bittere Lektion und die Gefahr bei einer Zwei-Tore-Führung

Gasperini unterstrich, dass gegen einen Gegner dieses Kalibers jede Sekunde der Unaufmerksamkeit ein unverzeihlicher Fehler sei:

  • Der Einfluss der Schlussminuten: „Das wird eine wichtige Lektion für uns sein. Die letzten Minuten sind immer entscheidend; selbst wenn man mit zwei Toren führt, darf man sich nicht in Sicherheit wiegen“, schloss er.

Die schwierige Lage von Roma im Wettbewerb

Nach dieser dramatischen Niederlage befindet sich der römische Club in der Tabelle der Champions League in einer schwierigen Situation:

  • Ein Punkt aus zwei Spielen: Nach den ersten beiden Spieltagen der Ligaphase der Champions League hat das Team von Gian Piero Gasperini nur 1 Punkt auf dem Konto.

  • Druck vor den nächsten Spielen: Um sich direkt für die K.o.-Phase oder die Play-offs zu qualifizieren, darf sich die Roma in den verbleibenden Spielen kaum noch Punktverluste erlauben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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