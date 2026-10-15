Ruziqul Berdiyev äußert sich zur Niederlage gegen Al Wahda und zur Kontroverse um Nematov

Im Rahmen des AFC Champions League Two Wettbewerbs empfing das Team von Nasaf aus Qarshi den Verein aus den VAE, Al Wahda und verlor schmerzhaft mit 1:2. Die Partie war reich an dramatischen Ereignissen, insbesondere durch den Elfmeter von Torhüter Abduvohid Nematovund das darauffolgende Gegentor.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel antwortete der Cheftrainer der „Drachen“, Ruziqul Berdiyev ausführlich und offen auf die kritischen Fragen der Journalisten.

„Wir haben zwei verschiedene Mannschaften in zwei Halbzeiten gesehen“

Ruziqul Berdiyev nannte die übermäßige Nervosität in der ersten Halbzeit als Hauptgrund für den Leistungsunterschied und die Schwäche des Teams:

Fehler in der ersten Halbzeit: „Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt und dem Gegner Chancen ermöglicht. Die Jungs wirkten ungewohnt nervös, und genau deshalb haben wir in einfachen Situationen den Ball verloren und zwei Tore kassiert;

Die Änderung in der zweiten Halbzeit: Beim Stand von 0:2 überwanden die Jungs die mentale Blockade, spielten befreiter auf und kreierten viele Chancen. Wenn man unser heutiges Spiel betrachtet, haben wir die Niederlage absolut nicht verdient;“

Hektik und Entscheidungen: Aufgrund von Nervosität und Hektik wurden bei einigen Standardsituationen falsche Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel hätte Zafarmurod, als er in den Strafraum eindrang, selbst schießen müssen, entschied sich aber für einen Pass. In solchen Momenten hat uns auch das Glück verlassen.“

Warum saßen Bobur und Sardor auf der Bank?

Journalisten sprachen auch die Tatsache an, dass die Leistungsträger, die man normalerweise in der Startelf sieht — Sardor Bahromov und Bobur Abduholiqoverst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden:

Sardor bekam eine Pause: Da er viele Spiele bestritten hat und Murod wieder einsatzbereit war, wurde beschlossen, ihm eine kleine Pause zu gönnen;

Signal an den Stürmer: Die Entscheidung für die Bank basierte auf Boburs Effizienz in den letzten Spielen. Der Cheftrainer ist der Meinung, dass es natürlich ist, die Aufstellung zu ändern, wenn ein Stürmer seine Aufgaben nicht vollständig erfüllt.

Warum hat Nematov den Elfmeter geschossen? Die Folgen eines Risikos

Der hitzigste Teil der Pressekonferenz drehte sich um die Ausführung des Elfmeters durch Torhüter Abduvohid Nematov:

Unerwartete Initiative: „Bei uns schießt normalerweise Sharof Muhitdinov die Elfmeter, er trainiert das auch. Ich dachte auch, dass Sharof schießen würde, als er den Ball hinlegte. Aber aus irgendeinem Grund nahm Vohid den Ball und schoss. Das war auch für uns etwas unverständlich;

Großes Risiko: Natürlich ist es ein riesiges Risiko, wenn ein Torhüter seinen Kasten verlässt, um einen Schuss abzugeben. Wäre das Tor gefallen, hätte alles richtig ausgesehen. Doch nachdem der Ball abgewehrt wurde, war das Gegentor die bittere Konsequenz dieses Risikos. Das war eine Entscheidung der Spieler auf dem Platz, und wir werden sie dazu befragen.“

Kritik in den sozialen Medien: „Das ist nicht Vohids Problem“

Auf die Frage, dass Nematov in sozialen Netzwerken als Hauptschuldiger für die Niederlage dargestellt wird und unter Druck steht, reagierte Berdiyev scharf und entschlossen: