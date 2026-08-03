Was hält Islam Makhachev im Octagon? Die Antwort ist unerwartet...

Islam Makhachev hat große Ziele erreicht: Er wurde UFC-Champion, dominierte das Leichtgewicht und gewann einen zweiten Divisions-Titel. Doch der 34-Jährige denkt noch nicht an den Rücktritt.

Seinen Worten zufolge geht es dabei nicht nur um einen neuen Rekord oder den nächsten Championship-Gürtel. Die wichtigste Kraft, die Makhachev antreibt, ist sein klares Bewusstsein: Wenn er das Training vernachlässigt, wird ihn sein Gegner im Octagon hart bestrafen.

Auf einen Traum folgte der nächste

Makhachev sagte, sein erster Traum sei es gewesen, UFC-Champion zu werden. 2022 bezwang er Charles Oliveira in der zweiten Runde durch Submission und gewann den Leichtgewichts-Titel.

Danach wollte er den Gürtel so oft wie möglich verteidigen. Während seiner Zeit im Leichtgewicht besiegte Makhachev unter anderem Alexander Volkanovski, Dustin Poirier und Renato Moicano und stellte eine lange Siegesserie in der Division auf.

Dann setzte er sich ein neues Ziel: ins Weltergewicht aufzusteigen und UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen zu werden. Sein Sieg gegen Jack Della Maddalena im November 2025 erfüllte auch dieses Ziel. Makhachev ist nun Weltergewichts-Champion und wird als Nummer eins der UFC-Pfund-für-Pfund-Rangliste geführt.

„Am Anfang war mein Traum, UFC-Champion zu werden. Danach wollte ich im Leichtgewicht so viele Titelverteidigungen wie möglich bestreiten. Anschließend setzte ich mir das Ziel, Champion in zwei Gewichtsklassen zu werden. Auch dieses Ziel habe ich erreicht“, sagte Makhachev.

Jetzt ist ein alleiniger Rekord das Hauptziel

Makhachevs UFC-Siegesserie hat 16 Kämpfe erreicht. In der offiziellen Statistik teilt er sich in dieser Kategorie den ersten Platz mit dem legendären Anderson Silva.

Silva gewann zwischen 2006 und 2012 16 UFC-Kämpfe in Folge. Dieser Rekord gehörte viele Jahre zu den beeindruckendsten Leistungen in der Geschichte der Organisation.

Wenn Makhachev einen weiteren Kampf gewinnt:

Statistik Ergebnis Anderson Silvas Serie 16 Siege Makhachevs aktuelle Serie 16 Siege Nach dem nächsten Sieg 17 Siege Historischer Status Alleiniger UFC-Rekord

Der Kämpfer selbst räumte ein, dass der Wunsch, diese Bestmarke zu brechen, ihm zusätzliche Motivation geben könnte.

Die stärkste Motivation ist die Angst vor einer Niederlage

Makhachevs interessanteste Aussage bezog sich nicht auf Rekorde, sondern auf seine Einstellung zum Training.

„Was mich am meisten motiviert, ist, dass mir jemand das Gesicht zerlegen wird, wenn ich ohne Vorbereitung in den Käfig steige. Deshalb darf ich nicht den Fokus verlieren und muss weiter hart arbeiten.“

Dieser Gedanke offenbart eine der einfachsten, aber brutalsten Wahrheiten im professionellen MMA: Der Status als Champion schützt einen Kämpfer nicht vor Schlägen.

Jeder Gegner, der das Octagon betritt, will Makhachev besiegen und den größten Sieg seiner Karriere erringen. Deshalb arbeiten seine Rivalen weiter daran, seine Schwachstellen zu finden, selbst wenn der Champion nur einen Tag nachlässiger trainiert.

Der Erfolg hat ihn nicht sorglos gemacht

Viele Sportler haben nach dem Erreichen ihrer wichtigsten Ziele Schwierigkeiten, ihren früheren Hunger und ihre Disziplin zu bewahren. Auch Makhachev ist dieser psychologischen Gefahr ausgesetzt:

Er wurde Champion in zwei Gewichtsklassen;

Er stellte die längste Siegesserie der UFC-Geschichte ein;

Seine Profibilanz stieg auf 28 Siege und eine Niederlage;

Er gilt als bester Kämpfer der UFC unabhängig von der Gewichtsklasse.

Seine Aussage zeigt jedoch, dass der Champion sich nicht für unbesiegbar hält. Im Gegenteil: Er versteht, dass jeder neue Gegner seine bisherigen Erfolge in nur einer Nacht wertlos machen kann.

Diese Gefahr hilft ihm, im Training ein hohes Tempo beizubehalten, den Fokus nicht zu verlieren und jeden Kampf wie den wichtigsten seiner Karriere anzugehen.

Der Kampf gegen Garry könnte Geschichte schreiben

Makhachev bestreitet seinen nächsten Kampf im Main Event von UFC 330 gegen Ian Machado Garry. Das Turnier findet am 15. August in Philadelphia, USA, statt; aufgrund des Zeitunterschieds beginnt die Main Card in Usbekistan am frühen Morgen des 16. August.

Es wird Makhachevs erste Verteidigung des Weltergewichts-Titels sein.

In diesem Duell werden gleichzeitig drei große Fragen beantwortet:

Wird Makhachev seinen Gürtel auch in der neuen Division behalten? Wird er seine Siegesserie auf 17 Kämpfe ausbauen? Wird er Anderson Silvas historische Bestmarke übertreffen?

Garry ist kein gewöhnlicher Herausforderer. Er kann die Serie des Champions beenden, in derselben Nacht neuer UFC-Champion werden und damit Geschichte schreiben.

Ist es zu früh, über den Rücktritt zu sprechen?

Obwohl Makhachev alle seine ursprünglichen Ziele erreicht hat, warten neue Aufgaben auf ihn. Auch nach dem Brechen von Silvas Rekord bleiben Titelverteidigungen im Weltergewicht, neue Herausforderer und der Kampf um seinen Platz in der Geschichte.

Der wichtigste Grund, der ihn im Sport hält, ist jedoch einfacher als alle Trophäen: Im MMA darf man nicht unvorbereitet sein.

Makhachevs Worte zeigen die Psychologie eines Champions. Wer an der Spitze bleiben will, muss nicht nur den Sieg wollen, sondern auch daran denken, wie schmerzhaft eine Niederlage sein kann.

Vorerst hält dieses Gefühl Makhachev im Octagon. Der Kampf gegen Garry wird zeigen, ob diese Motivation ihn zum alleinigen Rekordhalter der UFC-Geschichte führen kann.

Wie viele Kämpfe sollte Makhachev deiner Meinung nach noch bestreiten, nachdem er Silvas Rekord gebrochen hat? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und teile den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!