Das Transferfenster auf den europäischen Plätzen heizt sich auf und der Wettbewerb zwischen den großen Klubs wird immer intensiver. In letzter Zeit ist der FC Barcelona wieder zu einem Hauptakteur auf dem Sommertransfermarkt geworden. Laut neuesten Berichten renommierter Sportmedien planen die „Blaugrana“ ernsthaft die Verpflichtung des talentierten jungen Flügelspielers Bradley Barcola, der mit seinen brillanten und dynamischen Leistungen für den amtierenden französischen Meister PSG auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die Katalanen haben nicht nur Interesse bekundet, sondern bereits den ersten offiziellen Schritt unternommen, um diesen Wechsel zu vollziehen.

PSG lehnt 50-Millionen-Euro-Mega-Angebot ab

Insider berichten, dass die Führung des FC Barcelona ein erstes offizielles finanzielles Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro für den talentierten französischen Spieler beim Pariser Klub eingereicht hat. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und die Verantwortlichen des Klubs lehnten diese Option jedoch entschieden ab. Es scheint, dass der Pariser Gigant seinen vielversprechenden Star nicht so leicht für eine solche Summe ziehen lassen will und seine Ablösesumme deutlich höher einschätzt.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit dem Erfolg von Bradley Barcola in der letzten Saison und den Spitzenreitern der französischen Liga vertraut machen:

Transferziel Position des Spielers Höhe des ersten offiziellen Angebots Entscheidung der PSG-Führung Ligue 1 Meister (letzte Saison) Weitere Teams in den Top 4 Bradley Barcola Junger Flügelspieler

(Stürmer) 50 Millionen Euro Angebot abgelehnt

(Transfer gestoppt) PSG (Paris)

(Zusammen mit Barcola) • 2. Platz: Lens

• 3. Platz: Lille

• 4. Platz: Lyon

Zieht es den französischen Meister nach Katalonien?

Es ist erwähnenswert, dass die vergangene Saison für Bradley Barcola sehr erfolgreich und titelreich war. Zusammen mit PSG gewann der talentierte Spieler die Goldmedaille in der französischen Top-Liga, der Ligue 1, und feierte die nationale Meisterschaft. In der Abschlusstabelle der Liga folgten auf den Pariser Klub Lens (zweiter Platz), Lille (dritter Platz) und Lyon (vierter Platz). Man muss zugeben, dass Barcola in einem solch wettbewerbsintensiven Umfeld durch seine Leistungen herausragte, weshalb er ins Visier der Scouts des FC Barcelona geriet.

Es ist derzeit unklar, wie der nächste Schritt des katalanischen Klubs aussehen wird, aber die Spanier haben nicht die Absicht, den Kampf um Barcola so einfach aufzugeben. Vielleicht wird in den kommenden Tagen ein aktualisiertes und attraktiveres Angebot des FC Barcelona auf dem Schreibtisch von PSG landen.

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