Barcelona sendet offizielles Angebot an PSG für Bradley Barcola

·142·Sport
Barcelona sendet offizielles Angebot an PSG für Bradley Barcola

Das Transferfenster auf den europäischen Plätzen heizt sich auf und der Wettbewerb zwischen den großen Klubs wird immer intensiver. In letzter Zeit ist der FC Barcelona wieder zu einem Hauptakteur auf dem Sommertransfermarkt geworden. Laut neuesten Berichten renommierter Sportmedien planen die „Blaugrana“ ernsthaft die Verpflichtung des talentierten jungen Flügelspielers Bradley Barcola, der mit seinen brillanten und dynamischen Leistungen für den amtierenden französischen Meister PSG auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die Katalanen haben nicht nur Interesse bekundet, sondern bereits den ersten offiziellen Schritt unternommen, um diesen Wechsel zu vollziehen.

PSG lehnt 50-Millionen-Euro-Mega-Angebot ab

Insider berichten, dass die Führung des FC Barcelona ein erstes offizielles finanzielles Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro für den talentierten französischen Spieler beim Pariser Klub eingereicht hat. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und die Verantwortlichen des Klubs lehnten diese Option jedoch entschieden ab. Es scheint, dass der Pariser Gigant seinen vielversprechenden Star nicht so leicht für eine solche Summe ziehen lassen will und seine Ablösesumme deutlich höher einschätzt.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit dem Erfolg von Bradley Barcola in der letzten Saison und den Spitzenreitern der französischen Liga vertraut machen:

Transferziel

Position des Spielers

Höhe des ersten offiziellen Angebots

Entscheidung der PSG-Führung

Ligue 1 Meister (letzte Saison)

Weitere Teams in den Top 4

Bradley Barcola

Junger Flügelspieler


(Stürmer)

50 Millionen Euro

Angebot abgelehnt


(Transfer gestoppt)

PSG (Paris)


(Zusammen mit Barcola)

2. Platz: Lens


3. Platz: Lille


4. Platz: Lyon

Zieht es den französischen Meister nach Katalonien?

Es ist erwähnenswert, dass die vergangene Saison für Bradley Barcola sehr erfolgreich und titelreich war. Zusammen mit PSG gewann der talentierte Spieler die Goldmedaille in der französischen Top-Liga, der Ligue 1, und feierte die nationale Meisterschaft. In der Abschlusstabelle der Liga folgten auf den Pariser Klub Lens (zweiter Platz), Lille (dritter Platz) und Lyon (vierter Platz). Man muss zugeben, dass Barcola in einem solch wettbewerbsintensiven Umfeld durch seine Leistungen herausragte, weshalb er ins Visier der Scouts des FC Barcelona geriet.

Es ist derzeit unklar, wie der nächste Schritt des katalanischen Klubs aussehen wird, aber die Spanier haben nicht die Absicht, den Kampf um Barcola so einfach aufzugeben. Vielleicht wird in den kommenden Tagen ein aktualisiertes und attraktiveres Angebot des FC Barcelona auf dem Schreibtisch von PSG landen.

Verfolgen Sie die heißesten Transfers im europäischen Fußball, geheime Verhandlungen zwischen Barcelona und PSG, Star-Wechsel und die zuverlässigsten, exklusiven Nachrichten aus der Welt des Sports mit uns auf Zamin!

BarcelonaPSGBradley BarcolaNasser Al-KhelaifiLigue 1
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Deutschland besiegt Curaçao mit 7:1Deutschland besiegt Curaçao mit 7:1Heute, 19:04Deutschland startet mit Kantersieg in die WM 2026: Curaçao deklassiertDeutschland startet mit Kantersieg in die WM 2026: Curaçao deklassiertGestern, 18:53José Mourinho versucht Sami Khedira zu Real Madrid zurückzuholenJosé Mourinho versucht Sami Khedira zu Real Madrid zurückzuholenGestern, 18:20Manuel Neuer bestreitet seine fünfte WeltmeisterschaftManuel Neuer bestreitet seine fünfte WeltmeisterschaftGestern, 17:22Islam Machatschew erklärt sich bereit für einen Kampf im JuliIslam Machatschew erklärt sich bereit für einen Kampf im JuliGestern, 17:16Real Madrid erzielt Einigung bei Marc Cucurella-TransferReal Madrid erzielt Einigung bei Marc Cucurella-TransferGestern, 17:06
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Wie wurde Abdukodir Khusanov im Finale gegen Chelsea bewertet?
Wie wurde Abdukodir Khusanov im Finale gegen Chelsea bewertet?