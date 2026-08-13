„Neftchi“ und „Paxtakor“ in der Elite-Liga: Kommen die Stars nach Usbekistan?

Für den usbekischen Klubfußball dürfte diese Saison deutlich spannender werden als gewöhnlich. In der Westregion der AFC Champions League Elite wird unser Land nicht von einem, sondern von zwei Klubs – „Neftchi“ und „Paxtakor“ – vertreten.

Die größte Spannung steht jedoch noch bevor: Am Turnier nehmen Saudi-Arabiens mehrere starke Klubs teil. Je nach Auslosung könnte sich somit die Gelegenheit ergeben, Weltstars des Fußballs in Fargʻona oder Taschkent zu sehen .

Alle Fragen wird die Auslosung am 18. August beantworten.

Zwei Klubs aus Usbekistan – doppelte Spannung

An der AFC Champions League Elite nehmen in der Westregion 16 Mannschaften teil.

Unter ihnen befinden sich Usbekistans zwei Vertreter:

„Neftchi“ – Topf 2.

„Paxtakor“ – Topf 4.

Allein das erhöht die Spannung für die usbekischen Fans in dieser Saison erheblich.

Sowohl in Fargʻona als auch in Taschkent könnte es große Fußballabende gegen die besten Klubs Asiens geben.

Die Liste der saudischen Klubs sagt bereits alles

In der Westregion des Turniers aus Saudi-Arabien nehmen mehrere namhafte Mannschaften teil:

„Al-Ahli“, „Al-Nassr“, „Al-Hilal“, „Al-Qadsiah“ und „Al-Ittihad“.

Da sie auf verschiedene Töpfe verteilt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass „Neftchi“ und „Paxtakor“ gegen einen oder mehrere saudische Klubs antreten.

Das könnte zu einem Ereignis werden, das weit über ein gewöhnliches Klubspiel hinausgeht.

Denn die saudische Liga hat in den vergangenen Jahren bekannte Spieler des Weltfußballs angezogen. Sollte die Auslosung einen von ihnen als Gast zu einem usbekischen Klub führen, könnten einige der größten Stars des asiatischen Fußballs in Taschkent oder Fargʻona auflaufen.

Wer könnte auf „Neftchi“ warten?

Die Mannschaft aus Fargʻona befindet sich in Topf 2.

In Topf 1 befinden sich Mannschaften wie „Al-Ahli“, „Al-Ain“, „Al-Sadd“ und „Esteghlal“. In Topf 3 sind „Al-Gharafa“, „Tractor“, „Al-Hilal“ und „Al-Wasl“ vertreten.

Auch Topf 4 ist äußerst interessant: Dort befinden sich „Al-Shamal“, „Al-Qadsiah“, „Al-Ittihad“ und „Paxtakor“.

Das allein zeigt, welches Kaliber an Gegnern vor „Neftchi“ stehen könnte.

Sollte feststehen, dass ein saudischer Spitzenklub nach Fargʻona reist, wird das Spiel in der Stadt zweifellos zu einem der größten Sportereignisse der Saison.

Auch für „Paxtakor“ sind Topspiele sehr wahrscheinlich

„Paxtakor“ wird aus Topf 4 ausgelost.

Zu den möglichen Gegnern der Mannschaft aus Taschkent gehören nicht nur saudische Klubs, sondern auch führende Teams aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Iran, Irak und weiteren Ländern.

Blickt man insbesondere auf die Namen in den Töpfen 1 bis 3, versprechen auch die Heimspiele von „Paxtakor“ den Fans große Fußball-Highlights.

Schon der Besuch der besten Klubs Asiens in Taschkent würde eine völlig andere Atmosphäre schaffen als die heimische Meisterschaft.

Jeder Klub bestreitet acht Spiele

Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuen Formats ist, dass jeder Teilnehmer acht Spieltage absolviert.

Davon:

Format Anzahl Heimspiele 4 Auswärtsspiele 4 Gesamt 8 Auslosung 18. August 1. Spieltag 14.–15. September

Das bedeutet: Die Fans von „Neftchi“ können in Fargʻona vier internationale Spiele erleben, während die Anhänger von „Paxtakor“ in Taschkent die Möglichkeit haben, vier große asiatische Fußballabende zu sehen.

Welche Gegner nach Usbekistan kommen, wird nach der Auslosung bekannt sein.

Fargʻona oder Taschkent – wohin kommen die Stars?

Das ist derzeit die spannendste Frage für die Fans.

Kommt „Al-Nassr“?

„Al-Hilal“?

„Al-Ahli“?

Oder einer von „Al-Ittihad“ und „Al-Qadsiah“?

Vielleicht kommen die namhaften saudischen Klubs in derselben Saison sowohl nach Fargʻona als auch nach Taschkent.

Derzeit gibt es viele Szenarien. Doch nach dem 18. August wird es keine Spekulationen mehr brauchen.

Eine große Chance für den usbekischen Klubfußball

Diese Teilnahme ist nicht nur ein Spektakel für die Fans.

Die regelmäßigen Spiele von „Neftchi“ und „Paxtakor“ gegen die stärksten Klubs Asiens können den Spielern wertvolle Erfahrung, den Vereinen internationales Ansehen und der usbekischen Meisterschaft zusätzliche Aufmerksamkeit bringen.

Das Wichtigste ist: Diesmal werden die usbekischen Fans die Elite-Liga Asiens nicht nur aus der Ferne verfolgen.

Zwei unserer Mannschaften werden auf dem Platz stehen. Vier Spiele könnten in Fargʻona und vier in Taschkent stattfinden – darunter womöglich große Fußballabende, die noch Jahre in Erinnerung bleiben.

Jetzt heißt es nur noch, auf den 18. August zu warten.

Auf welche Klubs würden Sie „Neftchi“ und „Paxtakor“ gerne treffen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten über Telegram oder andere soziale Netzwerke.