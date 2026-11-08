Pakhtakor besiegt Kokand-1912 im Heimspiel

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Pakhtakor besiegt Kokand-1912 im Heimspiel

Im Rahmen des 27. Spieltags der usbekischen Superliga empfing der Verein aus Taschkent, „Pakhtakor“ auf heimischem Rasen das Team von „Kokand-1912“ einen der Außenseiter der Liga. In einer hart umkämpften und offensiv geführten Partie sicherten sich die Gastgeber einen souveränen 3:1-Sieg.

Das Schicksal der Begegnung war bereits nach den ersten zehn Minuten durch zwei blitzschnelle Tore der Hauptstädter besiegelt, während ein verwandelter Elfmeter kurz vor Schluss die absolute Dominanz der „Löwen“ unterstrich.

Ein Blitzstart und der Schlusspunkt in den letzten Sekunden

Im Spiel, das im Pakhtakor-Zentralstadion stattfand, ergab sich folgende Torfolge:

  • 6. Minute: Schnelles Tor durch Nasrullayev: Die Gastgeber, die von Beginn an aktiv nach vorne spielten, gingen durch Sherzod Nasrullayev in Führung — 1:0;

  • 9. Minute: Präziser Schuss von Chinedu: Nur drei Minuten später nutzte der Legionär und Stürmer Stefan Chinedu eine Lücke in der Abwehr und erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore — 2:0;

  • 61. Minute: Anschlusstreffer durch Tabatadze: Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Toma Tabatadze erzielte das einzige Tor für die Gäste aus Kokand und brachte kurzzeitig Spannung zurück ins Spiel — 2:1;

  • 90. Minute: Hamdamovs Nervenstärke: In der Schlussphase der regulären Spielzeit verwandelte Dostonbek Hamdamov einen zugesprochenen Elfmeter eiskalt und setzte den Schlusspunkt unter den wichtigen Sieg von„Pakhtakor“ — 3:1.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Superliga. 27. Spieltag

    „Pakhtakor“ — „Kokand-1912“ 3:1

    Tore: Nasrullayev (6.), Chinedu (9.), Hamdamov (90., Elfmeter) — Tabatadze (61.).

    Gelbe Karte: Xasanov (31., „Kokand-1912“).

  • „Pakhtakor“: Quvvatov (Nazarov, 46.), Tahseyen, Ibragimov (Bozorov, 69.), Mozgovoy, Hamdamov, Karimov, Bo‘riyev, Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov, Chinedu (To‘laganov, 69.).

  • „Kokand-1912“: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazva, Nimeli (Yo‘lchiyev, 77.), Hakimov (G‘ulomov, 77.), Akramov, Malikjonov (Xusanov, 87.), O‘ktamov (Sohibjonov, 60.), Xasanov (Tabatadze, 46.).

Situation im Titelrennen

Dieser Sieg war für die Mannschaft aus Taschkent ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Goldmedaillen:

  • „Pakhtakor“ — 59 Punkte: Der Hauptstadtclub, der auf dem 2. Tabellenplatz liegt, hat nun 59 Punkte gesammelt und den Rückstand auf den Spitzenreiter „Neftchi“ (61 Punkte) auf nur noch 2 Zähler verkürzt;

  • „Kokand-1912“ in der Gefahrenzone: Nach dem Verlust wichtiger Punkte verbleibt das Team aus dem Ferghanatal mit 24 Punkten im Tabellenkeller auf dem 15. Platz.

Usbekische SuperligaPakhtakorKokand-1912FußballTaschkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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