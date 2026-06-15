Ist Declan Rice bereit, der nächste Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu werden?

Der englische Nationalspieler und Arsenal-Mittelfeldspieler Declan Rice entwickelt sich vor der kommenden Weltmeisterschaft zu einem echten Anführer seines Teams. Sein Wille und sein Einfluss auf dem Platz auf Vereinsebene in der letzten Saison machen ihn zu einem würdigen Nachfolger von Harry Kane. Dies liegt nicht nur an seinem Spielniveau, sondern auch an seiner Fähigkeit, Teamkollegen in schwierigen Situationen zu motivieren, berichtet Goal.com berichtet .

Als Arsenal in der letzten Saison im Titelrennen auf Manchester City traf, unterschätzten viele die Chancen des Londoner Klubs. Doch der Ausruf von Declan Rice "Es ist noch nichts vorbei!" und der letztendliche Gewinn der Premier-League-Goldmedaillen durch das Team von Mikel Arteta bewiesen den starken Charakter des Spielers. Laut einer Analyse von Goal.com wird erwartet, dass genau diese Eigenschaften ihn auch in der Nationalmannschaft auf ein neues Niveau heben.

Thomas Tuchels Vertrauen und die neue Hierarchie

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel erklärte kürzlich in einem Interview, dass er Declan Rice während des Turniers als Vizekapitän des Teams sieht. Obwohl auch Jude Bellingham bereits die Kapitänsbinde getragen hat, schätzt Tuchel die Erfahrung und die Kontrolle von Rice im Mittelfeld sehr. Der Trainer glaubt, dass Declan in Abwesenheit von Harry Kane das Team anführen kann.

Harry Kane ist seit 2018 Kapitän von England. Obwohl er mit seinen Toren und seinem vorbildlichen Verhalten zu einem Symbol des Teams geworden ist, ist er kein lautstarker Anführer wie Rice. Declan kommuniziert mehr auf dem Platz, ordnet seine Mitspieler und kann das Team bei Bedarf emotional wachrütteln. Diese Eigenschaften gelten in der modernen Fußballhierarchie als sehr wichtig.

Die Weltmeisterschaft in Nordamerika – Beginn einer neuen Ära

Für den 27-jährigen Mittelfeldspieler könnte die Weltmeisterschaft in Nordamerika der wichtigste Wendepunkt in seiner Karriere sein. Er hat auf Vereinsebene bereits fast alles erreicht; das nächste Ziel ist der Erfolg mit England auf internationaler Bühne. Rices präzise Pässe bei Standardsituationen und sein zuverlässiges Defensivspiel werden während des Turniers als Hauptwaffen der Engländer erwartet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Declan Rice nicht nur körperlich, sondern auch geistig bereit für das Kapitänsamt ist. Seine Erfolge bei Arsenal und seine Rolle in der englischen Nationalmannschaft zeigen, dass an dem Tag, an dem Harry Kane die Kapitänsbinde weitergibt, bereits ein würdiger Nachfolger feststeht. Dies ist ein Faktor, der den Fans der "Three Lions" Hoffnung für die Zukunft gibt.