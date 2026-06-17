Die Kämpfe der Weltmeisterschaft 2026, auf die die Welt blickt und Millionen unserer Landsleute sehnsüchtig warten, steuern auf ihren Höhepunkt zu. Die Möglichkeiten, die Gruppentaktik und die potenziellen Ergebnisse der usbekischen Nationalmannschaft, die erstmals in der Geschichte an diesem prestigeträchtigen Turnier teilnimmt, stehen derzeit im Zentrum der Aufmerksamkeit globaler Fußballexperten. Insbesondere der renommierte Fußballanalyst Aleksandr Bubnov teilte seine analytischen Überlegungen zu den erwarteten Spielen unserer Nationalmannschaft gegen den südamerikanischen Giganten Kolumbien sowie andere Gruppengegner und definierte eine historische Aufgabe für unsere Vertreter.

Die wichtigste Aufgabe: Eisenharte Defensive gegen die Giganten

Nach Ansicht des erfahrenen Experten Aleksandr Bubnov sollte das primäre und wichtigste Ziel unserer Landsleute bei dieser Weltmeisterschaft darin bestehen, in den Spielen gegen die mächtige portugiesische Nationalmannschaft unter der Führung von Cristiano Ronaldo sowie die technisch versierte kolumbianische Nationalmannschaft so diszipliniert wie möglich zu spielen und so wenig Tore wie möglich zu kassieren.

Der Analyst betonte, dass bereits ein Unentschieden in nur einem dieser zwei gewaltigen Aufeinandertreffen als ein riesiger, historischer Erfolg und ein großer Gewinn für die usbekische Nationalmannschaft gewertet werden müsste. Ein solches Ergebnis würde als wichtiges Fundament dienen, um die Türen zur nächsten Runde zu öffnen.

Über die folgende offizielle Sport- und Taktikanalyse-Tabelle können Sie sich näher mit den Gegnern der usbekischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der WM 2026 und den Expertenfazits von Aleksandr Bubnov vertraut machen:

Hauptgegner in der Gruppe Vom Experten festgelegte Hauptaufgabe Maximal erwartetes positives Ergebnis Entscheidende Bedingung für den Play-off-Einzug Bedeutung des Endergebnisses für die Fans Portugal

Kolumbien • Disziplinierte Defensive

• So wenig Tore wie möglich kassieren Gegen einen dieser zwei Giganten ein Unentschieden (1 Punkt) erzielen DR Kongo die Nationalmannschaft zwingend besiegen Aus der Gruppe als Drittplatzierter kommen — ein unvorstellbares historisches Ergebnis

Sieg über DR Kongo und ein sensationeller Schritt Richtung Play-offs

Nachdem er die Formel für den Gruppenaustritt der „Weißen Wölfe“ entworfen hatte, ging Aleksandr Bubnov auch auf die nächste Aufgabe ein: „Jetzt muss die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo unbedingt besiegt werden! Wenn die usbekischen Fußballer in diesem Spiel drei Punkte holen, können sie als Drittplatzierte der Gruppe in die nächste Runde einziehen. Dieser Wert wäre für ihr Debütturnier ein riesiges, sogar unvorstellbares weltweites Ergebnis“, betonte der Spezialist.

Gleichzeitig merkte der Analyst bescheiden an, als er über die internen Möglichkeiten der afrikanischen Vertreter sprach: „Aber ich kenne die Kongo-Mannschaft nicht sehr gut oder aus der Nähe“, und deutete an, dass sie eine unerwartete „geheime Kraft“ sein könnten.

Ansicht der Zamin-Sportkommentatoren: Die taktischen Berechnungen von Aleksandr Bubnov sind fundiert. Die Tatsache, dass unsere Nationalmannschaft in der Verteidigungslinie mit Abdukodir Husanov einen schnellen Verteidiger auf europäischem Niveau hat, gibt uns großes Vertrauen, die Angriffe von Portugal und Kolumbien zu zügeln. Das Spiel gegen DR Kongo wird für uns zu einem Spiel um Leben und Tod, und unsere Jungs sind in der Lage, diese Hürde zu nehmen!

Verfolgen Sie jedes historische Spiel unserer Nationalmannschaft bei der WM 2026, die exklusivsten und heißesten Sportnachrichten sowie die schnellsten und zuverlässigsten Neuigkeiten aus der Welt des Fußballs immer gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten! Wir wünschen unseren Landsleuten große Siege in den kommenden Spielen!