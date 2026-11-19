Der italienische Klub Empoli hat eine im Fußball seltene Entscheidung getroffen: Das Team hat einen offiziellen Vertrag mit einem Hund namens Maui unterzeichnet. Er ist nun nicht mehr nur ein Haustier, das sich auf dem Vereinsgelände aufhält, sondern fungiert als offizielles Maskottchen von Empoli.

Laut einer Mitteilung auf der offiziellen Website des Vereins wurde die Zeremonie zur Vertragsunterzeichnung mit Maui wie die Präsentation eines Profifußballers gestaltet. Ihm wurde ein Vereinsschal umgelegt und ein spezielles Fotoshooting durchgeführt.

Was wird Mauis Aufgabe im Verein sein?

Gemäß der Vereinbarung wird Maui nun ein Teil des Lebens bei Empoli. Er wird an verschiedenen vom Verein organisierten Veranstaltungen teilnehmen, auf den Tribünen des Stadions vor den Fans erscheinen und an Medienprojekten mitwirken.

Mit dieser Initiative möchte die Vereinsführung eine engere Bindung zu den Fans aufbauen. Es wird erwartet, dass Maui als lebendiges Symbol des Teams die Atmosphäre im Verein belebt.

Die Saison läuft für Empoli nicht erfolgreich

Interessanterweise fällt diese ungewöhnliche Initiative des Vereins in eine Zeit, in der die sportlichen Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind.

Empoli spielt in der zweiten italienischen Liga, der Serie B. Das Team hat in den ersten 11 Spieltagen der Saison nur 9 Punkte gesammelt und befindet sich im unteren Tabellendrittel.

In dieser Situation könnte die Aufnahme von Maui in das Teamleben eine originelle Initiative sein, die den Fans eine positive Stimmung vermittelt. Nun wird das neue Maskottchen des Vereins nicht nur bei Veranstaltungen, sondern auch im Stadion im Fokus der Fans stehen.