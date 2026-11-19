In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku laufen Ermittlungen zum Mord an der 23-jährigen Künstlerin Gulara Mehdiyeva. Ihr 18-jähriger Stiefbruder Ayxan Mehdiyev steht im Verdacht, das Verbrechen begangen zu haben.

Medienberichten aus Aserbaidschan zufolge ereignete sich die Tragödie am 16. November gegen 14:30 Uhr in einer Wohnung im 9. Mikrobezirk des Bezirks Binagadi. Ersten Informationen zufolge kam es zwischen den Geschwistern zu einem Streit über Fotos, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden.

Berichten zufolge forderte Ayxan seine Schwester auf, bestimmte Fotos zu löschen, was Gulara jedoch ablehnte. Infolgedessen entbrannte ein Streit, bei dem der junge Mann seiner Schwester drei Messerstiche versetzte. Die schwer verletzte Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert, doch ihr Leben konnte nicht mehr gerettet werden.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Wie das Portal Qafqazinfo berichtet, gab Ayxan in seiner ersten Aussage an, die Tat aus Eifersucht begangen zu haben. Das endgültige Ergebnis wird jedoch erst nach Abschluss der Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens feststehen.

Es wurde bekannt, dass Gulara und Ayxan denselben Vater, aber unterschiedliche Mütter hatten. Sie lebten gemeinsam in einer Wohnung.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Binagadi hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur Klärung aller Details des Vorfalls dauern derzeit an.