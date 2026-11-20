«Diese Weltmeisterschaft ist sehr wichtig für uns. Wir haben uns lange darauf vorbereitet. Unser Team hat Freundschaftsspiele gegen starke Gegner wie Spanien, Uruguay, Ecuador und Portugal bestritten.

Laut Muhammad Hakimov waren diese Trainingslager eine wichtige Lektion für das Team.

Die usbekische U-17-Nationalmannschaft hat vor der Weltmeisterschaft eine Reihe von Freundschaftsspielen gegen starke Gegner bestritten. Duelle gegen Teams wie Spanien, Uruguay, Ecuador und Portugal dienten dazu, die Vorbereitung und Erfahrung der jungen Spieler zu verbessern.

In einem Interview mit der FIFA betonte Muhammad Hakimov, dass sich das Team gründlich auf das Turnier vorbereitet habe und hohe Ziele verfolge.

Usbekistan trifft in Gruppe E auf Jamaika, die Elfenbeinküste und Italien. Jedes Spiel in der Gruppe wird für das Team ein ernsthafter Test.

Bemerkenswert ist, dass Usbekistan bei allen vier vorherigen Teilnahmen die Gruppenphase überstanden hat. Auch die diesjährigen jungen Spieler streben danach, diese Tradition fortzusetzen und die Ergebnisse des Landes bei Weltmeisterschaften weiter zu verbessern.

In diesem Prozess ist auch die Teilnahme der U-17-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft von besonderer Bedeutung. Usbekistan nahm erstmals 2011 an diesem Wettbewerb teil. Diesmal nimmt die Jugendnationalmannschaft des Landes zum fünften Mal an einer Weltmeisterschaft teil.

Die Serie wichtiger Ereignisse für den usbekischen Fußball setzt sich fort. Nachdem die erste Teilnahme der Nationalmannschaft an einer FIFA-Weltmeisterschaft hinter uns liegt, Usbekistan U-20 bereitet sich auch auf die Ausrichtung der Weltmeisterschaft vor.

Der Weltfußballverband (FIFA) veröffentlichte vor der Weltmeisterschaft einen Beitrag über den usbekischen Spieler. Darin wurden Hakimovs Ziele für das Turnier, sein Debüt in der Nationalmannschaft und seine Einstellung zum bevorstehenden Duell gegen Italien beleuchtet.

Eines dieser jungen Talente ist Muhammad Hakimov. Der 17-jährige Innenverteidiger ist nicht nur ein wichtiger Spieler der U-17-Nationalmannschaft, sondern schaffte es unter der Leitung von Fabio Cannavaro bereits, für die A-Nationalmannschaft von Usbekistan aufzulaufen.

Die Möglichkeiten für die neue Generation des usbekischen Fußballs, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren, nehmen stetig zu. Die erste Qualifikation der Nationalmannschaft für eine Weltmeisterschaft, die Teilnahme junger Spieler an prestigeträchtigen Wettbewerben und die frühzeitige Einbindung vielversprechender Talente in die A-Nationalmannschaft sind wichtige Anzeichen für diesen Prozess.

Er debütierte in der usbekischen Nationalmannschaft, bevor er überhaupt 17 Jahre alt war. Nun hat sich Muhammad Hakimov zum Ziel gesetzt, das Land bei der U-17-Weltmeisterschaft zu vertreten und ein besseres Ergebnis als im Vorjahr zu erzielen. Die FIFA hat ein besonderes Augenmerk auf den jungen usbekischen Verteidiger gelegt.

Ich und meine Teamkollegen wollen bessere Ergebnisse erzielen als zuvor. So Gott will, werden wir die usbekischen Fans auch bei dieser Weltmeisterschaft glücklich machen», sagte der junge Verteidiger.

Im Team gibt es auch Spieler, die bereits zum zweiten Mal an einem solchen Wettbewerb teilnehmen. Durch ihre Erfahrung bei internationalen Turnieren verstehen sie sehr gut, wie wichtig die ersten Spiele sind.

Usbekistan beendete das Turnier im letzten Jahr in der Runde der letzten 16. Diesmal will das Team nicht nur die Gruppenphase überstehen, sondern auch in den weiteren Runden erfolgreich sein.

Revanche gegen Italien — Hakimovs besonderes Ziel

Das dritte Spiel der Gruppenphase hat für Usbekistan eine besondere Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass die jungen Spieler auf die italienische Nationalmannschaft treffen. Dies war der Gegner, der das Turnier für die usbekischen Spieler bei der letztjährigen Weltmeisterschaft beendete.

Muhammad Hakimov bewertete dieses Spiel als eine besondere Begegnung für ihn selbst und den Stürmer Asilbek Aliyev.

«Das Spiel gegen Italien hat sowohl für mich als auch für Asilbek Aliyev eine besondere Bedeutung. Letztes Jahr sind wir bei diesem Wettbewerb gegen Italien ausgeschieden. Italien ist eine gut organisierte Mannschaft. Aber dieses Mal werden wir unsere ganze Kraft einsetzen, um sie zu besiegen.

Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass es in unserer Gruppe keine schwachen Gegner gibt. Jede Mannschaft hat ihre eigenen Stärken. Die Elfenbeinküste, Jamaika und Italien — das sind alles starke Nationalmannschaften.

Dennoch sind wir mit großen Zielen zu diesem Turnier gekommen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, unser Potenzial zeigen und versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen», sagte Hakimov.

Diese Gedanken zeigen, dass das Team den Gegnern mit Respekt begegnet, aber auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat.

Cannavaro vertraute Hakimov, bevor er 17 wurde

Während die Teilnahme von Muhammad Hakimov an der U-17-Nationalmannschaft eine wichtige Etappe in seiner Karriere ist, gilt die Berufung in die A-Nationalmannschaft als ernsthafte Einschätzung der Perspektiven des jungen Spielers.

Der 17-jährige Innenverteidiger zeichnet sich durch taktisches Verständnis, Ruhe und hohe Geschwindigkeit aus. Er wird als eines der vielversprechendsten jungen Verteidiger-Talente im usbekischen Fußball anerkannt.

Auch der italienische Experte Fabio Cannavaro hat Vertrauen in Hakimovs Potenzial gezeigt. Cannavaro, der in seiner aktiven Karriere als Verteidiger große Erfolge feierte, ließ den jungen Spieler drei Tage vor seinem 17. Geburtstag in der usbekischen Nationalmannschaft debütieren.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Hakimov erst sieben Spiele für Bunyodkor absolviert. Unter diesem Gesichtspunkt war seine Berufung in die Nationalmannschaft und sein Einsatz ein großer Vertrauensbeweis und eine große Verantwortung für den jungen Spieler.

Dies zeigt, dass im usbekischen Fußball eine neue Generation von Verteidigern heranwächst. Abduqodir Husanovkönnte mit seinen Erfolgen auf internationaler Bühne als Vorbild und Motivation für die nachrückenden jungen Spieler dienen.

«Das Debüt in der Nationalmannschaft ist der Traum eines jeden Spielers»

Muhammad Hakimov verbarg seine Freude darüber nicht, die Chance erhalten zu haben, in der A-Nationalmannschaft zu spielen. Er betonte, dass er das Vertrauen des Trainerstabs schätze und dieses Ereignis eine der wichtigsten Etappen in seinem Fußballerleben sei.

«Die Berufung in die Nationalmannschaft ist der Traum eines jeden Spielers. Ich hatte das Glück, debütieren zu dürfen. Ich möchte dem Trainerstab für das in mich gesetzte Vertrauen danken.

Natürlich ist es schwer, dieses Gefühl in Worte zu fassen. Die Nationalmannschaft zu vertreten, war schon immer einer meiner größten Träume. Ich danke Gott, dass er mir geholfen hat, diesen Traum zu verwirklichen.

Aber jetzt steht uns eine weitere wichtige Aufgabe bevor. Zusammen mit der usbekischen U-17-Nationalmannschaft werden wir unsere ganze Kraft einsetzen, um unser Land bei der Weltmeisterschaft würdig zu vertreten und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen», sagte Muhammad Hakimov.

Wächst nach Husanov ein weiterer Innenverteidiger heran?

Das Debüt von Muhammad Hakimov in der Nationalmannschaft und die Aufmerksamkeit der FIFA für den jungen Spieler deuten darauf hin, dass im usbekischen Fußball neue Talente für die Abwehrreihe entstehen.

Abduqodir Husanovhat mit seinen Erfolgen im internationalen Fußball zweifellos das Bild der usbekischen Verteidiger verändert. Dass nun junge Spieler wie Hakimov schon in jungen Jahren in die Nationalmannschaft berufen werden, könnte den Wettbewerb in der Abwehr in Zukunft verschärfen.

Natürlich ist es noch zu früh, die Zukunft eines 17-jährigen Spielers nur anhand weniger Spiele oder eines Debüts zu bewerten. Vor ihm liegen noch ein langer Weg, internationale Wettbewerbe, der Konkurrenzkampf im Verein und ein stetiger Entwicklungsprozess.

Doch das Vertrauen eines Experten wie Fabio Cannavaro, der in seiner aktiven Karriere die höchsten Ebenen der Verteidigungskunst erlebt hat, die Erwähnung durch die FIFA und seine mutigen Ziele vor der Weltmeisterschaft steigern das Interesse an Muhammad Hakimov.

Die wichtigste Aufgabe ist nun, dieses Vertrauen mit Leistung auf dem Platz zu rechtfertigen. Wie weit die usbekische U-17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft kommt und wie sehr sich Muhammad Hakimov präsentieren kann, wird einer der interessantesten Aspekte des Turniers sein.