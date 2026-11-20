Zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere ist die torlose Serie von Aleksandr Owetschkin auf 15 Spiele angewachsen. Der 41-jährige Stürmer der Washington Capitals konnte in der letzten Partie zwar kein Tor erzielen, unterstützte sein Team jedoch mit einem Assist. Dieses Ergebnis markiert einen persönlichen Anti-Rekord in der Profikarriere des russischen Eishockeyspielers.

Die Washington Capitals verloren ihr Spiel in der NHL-Regulärsaison gegen die Buffalo Sabres mit 3:6. Obwohl Aleksandr Owetschkin in dieser Begegnung einen Assist verbuchte, gelang es ihm nicht, das gegnerische Tor zu treffen.

Damit hat die torlose Serie des berühmten Stürmers 15 Spiele in Folge erreicht. Laut Angaben des NHL-Pressedienstes ist dies die längste torlose Serie in der gesamten NHL-Laufbahn von Owetschkin.

Wann hat Owetschkin zuletzt ein Tor erzielt?

Der 41-jährige Eishockeyspieler erzielte sein letztes Tor am 11. Oktober im Spiel gegen Seattle. Doch auch in dieser Partie verlor Washington mit 3:5.

Seitdem konnte Owetschkin in 15 absolvierten Spielen keinen Puck mehr im gegnerischen Netz unterbringen. Während dieser Zeit half er seinem Team weiterhin durch Vorlagen, konnte jedoch seine persönliche Torbilanz nicht ausbauen.

In seiner 22. NHL-Saison kommt Owetschkin in der aktuellen Spielzeit bisher auf 6 Scorerpunkte. Er hat 1 Tor und 5 Assists auf seinem Konto.

Die historische Rivalität zwischen Owetschkin und Gretzky

Trotz der torlosen Serie bleibt Aleksandr Owetschkin einer der produktivsten Eishockeyspieler der NHL-Geschichte. Zählt man die Stanley-Cup-Playoffs hinzu, liegt er bei der Anzahl der erzielten Tore nur noch hinter Wayne Gretzky.

Torstatistik in der NHL-Geschichte:

Wayne Gretzky, kanadischer Eishockeyspieler — 1016 Tore;

Aleksandr Owetschkin, russischer Eishockeyspieler — 1007 Tore (Regulärsaison und Playoffs).

Owetschkin hat in der Regulärsaison 930 Tore erzielt. Zusammen mit seinen Playoff-Treffern erreicht er ein Gesamtergebnis von 1007 Toren.

Dieser Wert hat den russischen Eishockeyspieler näher an Gretzkys historischen Rekord gebracht. Aufgrund der aktuellen torlosen Serie und seines Alters ist jedoch das weitere Abschneiden von Owetschkin für Eishockeyfans von besonderem Interesse.

Wird dies die letzte NHL-Saison von Owetschkin sein?

Berichten zufolge soll dies die letzte Saison des russischen Stürmers in der NHL sein. Sollte dies der Fall sein, wird die Frage, wie nah Owetschkin in der Endphase seiner Karriere an Gretzkys Gesamtrekord herankommt, zu einem der meistdiskutierten Themen in der Eishockeywelt.

Für Owetschkin, der seit 15 Spielen nicht mehr getroffen hat, sind die kommenden Begegnungen nicht nur für das Mannschaftsergebnis wichtig, sondern auch im Hinblick auf persönliche historische Meilensteine. Wann er seine torlose Serie beenden wird und welche Ergebnisse er in seiner letzten Saison noch erzielen kann, bleibt im Fokus der Fans.