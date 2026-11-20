Der für den US-Senat gewählte Demokrat aus Michigan, Abdul El-Sayed, kritisierte Präsident Donald Trump scharf und bezeichnete ihn als „Narren“, „ignorant“ und „extremen Narzissten“. Er betonte zudem, dass Vizepräsident J.D. Vance Trumps Mängel genau verstehe, ihn aber aus politischem Kalkül weiterhin öffentlich unterstütze.

El-Sayed äußerte diese Ansichten in einem Interview mit dem Journalisten Mehdi Hasan. Ausschnitte des Gesprächs, das am 6. November bei Zeteo veröffentlicht wurde, verbreiteten sich ab dem 17. November in den sozialen Medien.

Der gewählte Senator ist der Ansicht, dass J.D. Vance deutlich intelligenter sei als Trump und über eine tiefere politische Analysefähigkeit verfüge. Anstatt seine Ansichten jedoch offen zu äußern, ziehe es der Vizepräsident vor, die Politik des Weißen Hauses zu unterstützen.

„Trump ist ein Narr, er ist ignorant und ein extremer Narzisst. J.D. Vance hingegen ist wirklich intelligent“, betonte El-Sayed.

Ihm zufolge zeige Vance Loyalität, um näher an der Macht zu sein, obwohl er die inkonsistenten Handlungen und Entscheidungen des Präsidenten durchschaue. El-Sayed warf dem Vizepräsidenten vor, für seine eigenen politischen Ziele von seinen Überzeugungen und Prinzipien abzuweichen.

Der demokratische Politiker kritisierte auch, dass Vance Trumps Entscheidungen früher unterstützt habe und nun versuche, sich von deren negativen Folgen zu distanzieren. Seiner Meinung nach könnte die bedingungslose Zustimmung zur Politik des Präsidenten auch Vances eigener politischer Zukunft schaden.

Zur Information: Abdul El-Sayed gewann bei der Wahl am 3. November gegen den Republikaner Mike Rogers. Damit wurde er der erste muslimische Politiker, der in den US-Senat gewählt wurde. Seine Amtszeit als Senator beginnt im Januar 2027.